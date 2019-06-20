Выскочивший на дорогу лось спровоцировал ДТП со смертельным исходом

Выбежавший в ночь на четверг на дорогу вблизи Кохтла-Ярве лось стал причиной тяжелого ДТП, в котором погибла женщина, сообщает BNS.
В 25 минут первого на 152-м километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль "BMW X6", который вел 53-летний мужчина, столкнулся с лосем. В результате столкновения лось оказался отброшен на встречную полосу движения, где врезался в автомашину "Peugeot Rifter" с 40-летним водителем за рулем.
По сообщению МВД, лось пробил лобовое стекло "Peugeot", пролетел через салон и вылетел через заднюю дверь.
В результате ДТП погибла сидевшая в "Peugeot" рядом с водителем 40-летняя женщина.