Выскочивший на дорогу лось спровоцировал ДТП со смертельным исходом

В 25 минут первого на 152-м километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль "BMW X6", который вел 53-летний мужчина, столкнулся с лосем. В результате столкновения лось оказался отброшен на встречную полосу движения, где врезался в автомашину "Peugeot Rifter" с 40-летним водителем за рулем.