Чт, 20.06.2019
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Выскочивший на дорогу лось спровоцировал ДТП со смертельным исходом

Предупреждающий знак на шоссе.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Выбежавший в ночь на четверг на дорогу вблизи Кохтла-Ярве лось стал причиной тяжелого ДТП, в котором погибла женщина, сообщает BNS.

В 25 минут первого на 152-м километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль "BMW X6", который вел 53-летний мужчина, столкнулся с лосем. В результате столкновения лось оказался отброшен на встречную полосу движения, где врезался в автомашину "Peugeot Rifter" с 40-летним водителем за рулем.

По сообщению МВД, лось пробил лобовое стекло "Peugeot", пролетел через салон и вылетел через заднюю дверь.

В результате ДТП погибла сидевшая в "Peugeot" рядом с водителем 40-летняя женщина.

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