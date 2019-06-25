Ср, 26.06.2019
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Поэт Серебряного века породнил русский и эстонский города

Памятник Константину Бальмонту в Шуе.

ФОТО: Частный архив

Более чем через столетие соединились старинный русский город Шуя (Ивановская область) и эстонский город свежих морских ветров Силламяэ. Между ними более тысячи километров, а связало их имя Константина Бальмонта. 

Директор Силламяэской библиотеки Эльвира Сидорова, заведующая отделом библиотеки Татьяна Борисова и директор Силламяэского музея Аала Гитт отправились в дальний путь, чтобы поучаствовать в "Бальмонтовских днях на Шуйской земле", которые проходили 14-16 июня в 31-й раз. Татьяна Борисова уже бывала в Шуе, а Эльвира и Аала впервые открыли для себя этот край. 

Первый памятник Бальмонту установлен рядом с литературно-краеведческим музеем Шуи, силламяэские библиотекари Эльвира Сидорова и Татьяна Борисова рады, что им удалось стать свидетелями этого исторического события.

ФОТО: Частный архив

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