Поэт Серебряного века породнил русский и эстонский города

Директор Силламяэской библиотеки Эльвира Сидорова, заведующая отделом библиотеки Татьяна Борисова и директор Силламяэского музея Аала Гитт отправились в дальний путь, чтобы поучаствовать в "Бальмонтовских днях на Шуйской земле", которые проходили 14-16 июня в 31-й раз. Татьяна Борисова уже бывала в Шуе, а Эльвира и Аала впервые открыли для себя этот край.