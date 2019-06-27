Осипенко не исключает, что после снятия Цвентарной с должности примет ее на работу

Самая большая сила йыхвиской коалиции "Jõhvi - Meie Kodu" хочет на заседании волостного собрания в этот четверг отстранить от должности помощника волостного старейшины Викторию Цвентарную. Год назад та же фракция представила на это место ее же кандидатуру, причем перед этим коалиция между данной фракцией и фракцией "Jõhvi Eest" развалилась во многом именно потому, что для "Jõhvi Eest" кандидатура Цвентарной на посту члена волостного управления была неприемлема.