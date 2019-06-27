Чт, 27.06.2019
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Осипенко не исключает, что после снятия Цвентарной с должности примет ее на работу

Йыхвиский волостной старейшина Макс Каур собирается представить сегодня волостному собранию проект, согласно которому помощника старейшины Викторию Цвентарную должны снять с должности.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Бизнесмен Николай Осипенко, являющийся по сути руководителем йыхвиской фракции власти "Jõhvi - Meie Kodu", отрицает наличие разногласий с помощником волостного старейшины Викторией Цвентарной и не исключает, что если ее на этой неделе с должности снимут, то он предложит ей работу на каком-нибудь из своих предприятий. 

Самая большая сила йыхвиской коалиции "Jõhvi - Meie Kodu" хочет на заседании волостного собрания в этот четверг отстранить от должности помощника волостного старейшины Викторию Цвентарную. Год назад та же фракция представила на это место ее же кандидатуру, причем перед этим коалиция между данной фракцией и фракцией "Jõhvi Eest" развалилась во многом именно потому, что для "Jõhvi Eest" кандидатура Цвентарной на посту члена волостного управления была неприемлема.

Осипенко отрицает наличие разногласий 

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