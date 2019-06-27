ГАЛЕРЕЯ: Праздник победы отметили в Йыхви возложением венков

На церемонии присутствовали представители Ида-Вирумааского союза самоуправлений (ИВСС), Йыхвиской волости и ряда силовых структур. "В битве под Вынну пали 400 человек, что в количественном отношении не очень много, но в моральном плане победа над опытными немецкими солдатами была очень важна", - сказал исполнительный директор ИВСС Вейкко Лухалайд. "За каждой цифрой стоит человек, и в действительности даже один погибший - это огромная и невосполнимая утрата", - отметил отслуживший молебен пастор Йыхвиского прихода св. Михаила Пеэтер Калдур.

Освободительная война не завершилась с битвой под Вынну, а продолжалась еще шесть с половиной месяцев, пока 3 января 1920 года в 10.30 оружие не смолкло окончательно.