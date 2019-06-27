Обещавший бесплатные кружки йыхвиский властный союз намерен повысить их стоимость

В большей частью декларативном соглашении избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" и Центристской партии об управлении Йыхви одно из немногих конкретных обещаний изложено так: "Сделаем один кружок по интересам бесплатно доступным для ребенка жителей самоуправления". Свою подпись под соглашением поставили тогда руководители этих фракций Алексей Наумкин, который ныне на посту помощника волостного старейшины отвечает за социальную сферу, и восемь месяцев пребывавший в должности волостного старейшины председатель Йыхвиского отделения Центристской партии Мартин Репинский, который с весны является членом Рийгикогу.

На подходе повышение платы

Когда "Северное побережье" попыталось в мае выяснить, как обстоят дела с выполнением обещания о бесплатном кружке по интересам, нынешний председатель фракции "Jõhvi - Meie Kodu" Тамара Луйгас уклонилась от ответа, сославшись на короткий срок своего пребывания на этом посту. "Те обещания, что мы дали, постараемся выполнить", - сказала она.

Алексей Наумкин через несколько дней после отправки письменного вопроса тоже присылает ответ, в котором уклоняется от прямого ответа на вопрос, с какого времени каждый йыхвиский ребенок получит возможность бесплатно посещать кружок по интересам. Вместо этого он проводит границу между деятельностью по интересам и образованием по интересам, а также отмечает, что бесплатные кружки по интересам действуют в йыхвиских общеобразовательных школах. Наумкин дает понять, что под бесплатными кружками по интересам и подразумевали действующие в основных школах кружки свободного времени, а в спортивной, художественной или музыкальной школе волости и не планируется отменять плату.

На состоявшемся 12 июня заседании комиссии волостного собрания по образованию и молодежной работе решили, что волостному управлению предстоит вместе с директорами детсада и школ по интересам подготовить повышение платы за посещение.

Участвовавшая в заседании комиссии советник волостного управления по образованию Мария Лаанемяэ сказала, что родители детей относятся к повышению платы, по ее мнению, позитивно. Баллотировавшийся в волостное собрание по списку избирательного союза и "Jõhvi - Meie Kodu" директор Йыхвиской спортшколы Евгений Федоренко сказал, что плату за посещение обязательно нужно повысить.

В Йыхвиской спортшколе ежемесячная плата составляет сейчас 7 евро, в художественной школе - 8-10 евро, в музыкальной школе - 13-15 евро.

По словам Мартина Репинского, ставки платы в школах по интересам сейчас слишком маленькие. "До сих пор не было политической смелости повысить их. Это уже давно пора сделать", - отметил он.

Репинский хотел бы выполнить обещание

Правда, он находит, что наряду с повышением платы в школах по интересам нынешний властный союз должен все-таки выполнить свое обещание и обеспечить со стороны волости каждому ребенку возможность посещать один кружок бесплатно. Независимо от того, посещает ребенок кружок по интересам в общеобразовательной школе или школу по интересам. "С этим нужно пойти до конца, ведь это было конкретное обещание. Мы его не забыли и не отказались от него. Просто другие срочные вещи потребовали больше времени и внимания, поэтому мы до этого еще не дошли", - подтвердил он.

По оценке Репинского, обеспечение одного бесплатного кружка потребовало бы из волостного бюджета около 70000 евро в год. "Это вполне реально сделать. Наша коалиция всегда утверждала, что мы дружелюбны к детям и молодежи. Это один из тех конкретных шагов, когда следует показать, что это реально так и есть".

По его словам, есть много семей, для которых и нынешняя плата за посещение детьми занятий по интересам - это большие деньги. "Они не решаются прийти в социальный отдел и попросить освобождения от платы, поскольку для многих людей это унизительно", - объяснил он необходимость предоставления возможности бесплатного посещения кружка.