Ивика Майдре, руководитель Военно-исторического музея Синимяэских высот Вайвара, в один из жарких летних дней перевоплощается в Меэту из Мерикюла, а ее коллега Тынис Толпатс - в немецкого офицера по военной выучке, чтобы отправиться во времени в зиму 1944 года и взглянуть на те события глазами как обычной селянки, так и военнослужащего.

Состоящая из чиновников Налогово-таможенного департамента группа стала одной из первых, на ком тестировали образовательную ролевую игру. Журналисту и фотографу "Северного побережья" тоже любезно разрешили присоединиться.