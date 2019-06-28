Строительство новой пюссиской котельной начнется в июле

Пюсси, где до сих пор отапливают только природным газом, получит котел, работающий на измельченной древесине и торфе. Анализ городского теплового хозяйства показал, что использование биотоплива - один из немногих способов снизить цену на отопление в городе и обеспечить ее большую стабильность. В предыдущем отопительном периоде стоимость отопления в Пюсси выросла в несколько раз из-за роста цены на природный газ.