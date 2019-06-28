Пт, 28.06.2019
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Строительство новой пюссиской котельной начнется в июле

Новая котельная должна обеспечить более низкую и стабильную цену на отопление в Пюсси.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В июле в Пюсси начнется строительство новой, третьей по счету котельной, которая благодаря использованию измельченной древесины и торфа должна обеспечить более низкую и стабильную цену на отопление.

Пюсси, где до сих пор отапливают только природным газом, получит котел, работающий на измельченной древесине и торфе. Анализ городского теплового хозяйства показал, что использование биотоплива - один из немногих способов снизить цену на отопление в городе и обеспечить ее большую стабильность. В предыдущем отопительном периоде стоимость отопления в Пюсси выросла в несколько раз из-за роста цены на природный газ.

- Возобновляемая энергия определенно не дороже газа, - сказал Райво Мелсас, руководитель отдела производства и распределения АО "Adven Eesti", оператора системы центрального отопления в Пюсси.

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