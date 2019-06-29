Йыхвиская власть сняла с должности свою бывшую протеже

Йыхвиское волостное собрание в четверг отозвало с должности помощника волостного старейшины по хозяйственным вопросам Викторию Цвентарную и утвердило на этом посту прежнего специалиста по строительству Наталию Абель.
Год назад из-за Цвентарной развалилась предыдущая коалиция, поскольку избирательные союзы "Jõhvi - Meie Kodu" и "Jõhvi Eest" разошлись во мнениях касательно ее ввода в волостное управление. Теперь же именно стоявший тогда за спиной Цвентарной "Jõhvi - Meie Kodu" стал инициатором снятия ее с должности.