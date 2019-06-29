Сб, 29.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Йыхвиская власть сняла с должности свою бывшую протеже

Виктория Цвентарная в своей прощальной речи процитировала персидского поэта Омара Хайяма: "Когда в человека кидаешь грязь, помни - до него она может не долететь, а на твоих руках останется". После своей речи снятая с должности помощник волостного старейшины удостоилась аплодисментов от членов волостного собрания.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание в четверг отозвало с должности помощника волостного старейшины по хозяйственным вопросам Викторию Цвентарную и утвердило на этом посту прежнего специалиста по строительству Наталию Абель.

Год назад из-за Цвентарной развалилась предыдущая коалиция, поскольку избирательные союзы "Jõhvi - Meie Kodu" и "Jõhvi Eest" разошлись во мнениях касательно ее ввода в волостное управление. Теперь же именно стоявший тогда за спиной Цвентарной "Jõhvi - Meie Kodu" стал инициатором снятия ее с должности. 

Не обосновали

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