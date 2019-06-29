Йыхвиская власть сняла с должности свою бывшую протеже

Виктория Цвентарная в своей прощальной речи процитировала персидского поэта Омара Хайяма: "Когда в человека кидаешь грязь, помни - до него она может не долететь, а на твоих руках останется". После своей речи снятая с должности помощник волостного старейшины удостоилась аплодисментов от членов волостного собрания.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik