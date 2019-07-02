Убившего жену в салоне красоты мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы

Суд признал 43-летнего Сергея Голубева виновным в убийстве супруги и приговорил его к 18 годам лишения свободы.

Согласно заключению, Голубев 21 апреля прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры убил свою супругу в салоне красоты в Нарве. Согласно обвинению, конфликт между супругами вспыхнул на почве ревности, Голубев избил и в конце концов задушил женщину.

Он также разбил большую часть оборудования салона красоты.

Окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Яаник Кыргмаа попросила суд приговорить Голубева к 14 годам тюрьмы.

По оценке суда, Голубев своими действиями продемонстрировал исключительное пренебрежение к человеческой жизни и человеческому телу как ценности, причинив своей супруге значительные страдания в течение продолжительного периода времени - он нанес ей множество травм в районе лица, головы, тела, а также лишил ее доступа к кислороду.

По оценке суда, предложенный прокурором 14-летний срок не является достаточным наказанием за столь жестокие и мучительные действия. Поэтому суд решил приговорить Голубева к 18 годам тюрьмы.

Суд также удовлетворил поданный пострадавшей стороной гражданский иск с требованием возмещения нематериального ущерба и приговорил обвиняемого к выплате компенсации в размере 30 000 евро.

Обвиняемый также должен оплатить судебные издержки в размере около 6000 евро.

В 22.15 часов 21 апреля прошлого года в салоне красоты на улице Юхкентали в Нарве было обнаружено тело 42-летней женщины с признаками насилия.

Полиция задержала в качестве подозреваемого супруга убитой. На следующий день ему предъявили обвинение в убийстве.

По просьбе Вируской окружной прокуратуры суд санкционировал арест Голубева.