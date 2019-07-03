16-летняя идавируска все больше приближается к мировым вершинам

Установившая на прошлой неделе уже четвертый взрослый рекорд Эстонии в ходьбе 16-летняя силламяэска Екатерина Миротворцева все больше приближается к мировым вершинам в этом виде спорта.
На молодежном чемпионате Эстонии, проходившем в Раквере, юная представительница силламяэского клуба "Kalev" прошла 5000 метров, то есть двенадцать с половиной кругов по стадиону, за время 22.46,71. Это почти на шесть секунд меньше, чем ее время, показанное всего несколько недель назад на Балтийском матче в Огре (Латвия), где она установила рекорд Эстонии среди взрослых.