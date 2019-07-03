16-летняя идавируска все больше приближается к мировым вершинам

На молодежном чемпионате Эстонии, проходившем в Раквере, юная представительница силламяэского клуба "Kalev" прошла 5000 метров, то есть двенадцать с половиной кругов по стадиону, за время 22.46,71. Это почти на шесть секунд меньше, чем ее время, показанное всего несколько недель назад на Балтийском матче в Огре (Латвия), где она установила рекорд Эстонии среди взрослых.

Достойно внимания, что показанное Миротворцевой в Раквере под дождем и на сильном ветру время занимает 25-ю строчку в сезонном мировом рейтинге в этом виде. Из европеек лучшее, чем она, время показали только 18 спортсменок. В Эстонии всего несколько легкоатлетов выходили на столь высокий мировой уровень: многоборцы и метатели диска в свои лучшие дни, бегун Расмус Мяги, прыгунья в длину Ксения Балта - вот в общем и всё.