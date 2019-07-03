Ср, 3.07.2019
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Сотни идавирусцев станут частью узоров праздника танца

Кохтла-ныммеская семейная группа успешно прошла предварительные репетиции и пробилась на праздник танца.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

378 ида-вируских танцоров, которые представляют 18 отобранных на праздник коллективов, дадут 4 и 5 июля в Таллинне три представления. Вытанцовывать узоры на стадионе "Kalev" будут в общей сложности более десяти тысяч танцоров.

Танцор кохтла-ныммеской семейной группы Тармо Кютт сказал, что этим летом ему исполняется пятьдесят, но в празднике танца он примет участие впервые. Как и танцующие в одной группе с ним супруга и младший сын. "Старший сын на празднике песни и танца будет обеспечивать питание, только дочь добровольно осталась дома кормить собаку", - рассказал он.

Репетиции начались в воскресенье

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