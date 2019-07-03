Сотни идавирусцев станут частью узоров праздника танца

Танцор кохтла-ныммеской семейной группы Тармо Кютт сказал, что этим летом ему исполняется пятьдесят, но в празднике танца он примет участие впервые. Как и танцующие в одной группе с ним супруга и младший сын. "Старший сын на празднике песни и танца будет обеспечивать питание, только дочь добровольно осталась дома кормить собаку", - рассказал он.