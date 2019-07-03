Сорок пять "радостинок" завершили сезон конкурсами и купанием в Балтийском море

Юрмальский фестиваль "Арабеск" называют самым престижным конкурсом для непрофессиональных танцовщиков, а еще - заслуженным, так как нынешний проходил уже в 19-й раз. За эти годы на знаменитой сцене концертного зала "Дзинтари" выступали юные дарования из самых разных уголков мира - не только из балтийских стран, но также из Канады, Германии, Италии, Бразилии, Израиля, Турции, Франции и др.

- Этот хореографический фестиваль организует культурное общество детской хореографии "Арабеск" с 24-летним опытом проведения фестивалей в Латвии и за ее пределами, а в жюри всегда авторитетные эксперты в области танцев со всего мира, - замечает руководитель "Радости" Елена Ковтун. - Поэтому в Юрмалу приглашают лишь самых лучших и конкуренция всегда серьезная. Уже то, что нас позвали туда, можно считать успехом. Более десяти лет назад, когда традиции "Арабеска" еще только начинали развиваться, мы выступали там, успешно, но больше всего понравилась организация этого конкурса. Не ездили к соседям так долго потому, что возможностей у нас не слишком много, а хотелось открывать также другие страны.