Сорок пять "радостинок" завершили сезон конкурсами и купанием в Балтийском море

Танцевальный коллектив Кохтла-Ярвеского центра культуры "Радость" за прошедшую неделю дважды съездил в латвийский курортный город Юрмалу, где танцоры поучаствовали в двух международных форумах искусств - на традиционном фестивале "Арабеск" и в танцевальном конкурсе "Мечты сбываются". Везде собрали хороший урожай наград.
Юрмальский фестиваль "Арабеск" называют самым престижным конкурсом для непрофессиональных танцовщиков, а еще - заслуженным, так как нынешний проходил уже в 19-й раз. За эти годы на знаменитой сцене концертного зала "Дзинтари" выступали юные дарования из самых разных уголков мира - не только из балтийских стран, но также из Канады, Германии, Италии, Бразилии, Израиля, Турции, Франции и др.