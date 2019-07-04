Полиция просит помощи в поисках 39-летней Татьяны из Нарвы

Полиция просит помощи в поисках 39-летней Татьяны, которая ушла из дома в Нарве ночью 30 июня и до сих пор не вернулась, сообщила в среду BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Полиции сообщили о пропавшей женщине в среду. Ее мобильный телефон выключен и близкие не могут с ней связаться уже несколько дней. Она может находиться в Нарве.
Полицейские пообщались с близкими и знакомыми женщины, собрали разную информацию о местах, где она может находиться, и проверили разные адреса, но местонахождение Татьяны пока установить не удалось.
Ее рост 164 см, она стройного телосложения. У Татьяны короткие светлые волосы.
Всех, кто видел Татьяну в последние дни или знает, где она может находиться, полиция просит связаться со следователем Нарвского отдела полиции по телефону 5196 7060 или по номеру 112.