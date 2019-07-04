Причудский озерный фестиваль предлагает вдобавок к прогулке на ладье велопоход

- Мы каждый год стараемся придумать что-то новое, - сказала одна из организаторов проходящего четвертый год подряд фестиваля, руководитель НКО "Peipsimaa Turism" Кади Плоом.

Нынче ярмарки в портах пройдут с большим размахом, чтобы гости смогли купить с собой местную еду, изделия и рукоделие.

Мастерские на любой вкус

Тематика традиционных мастерских расширяется с каждым годом. Изготовление моделей ладьи, разумеется, никуда не денется, и интерес к этому занятию не демонстрирует признаков угасания. В мастерской на тему безопасности на воде детей прокатят на лодке, члены НКО "Lõuna-Eesti Kalastejate Klubi" ознакомят желающих с ловлей рыбы удочкой, а Тартуский дом природы увлекательно расскажет о жизни рыб. Увлекательной будет и мастерская по оказанию первой помощи, где лектор нанесет детям "настоящие" раны и расскажет, как дальше действовать.

- Все мастерские открыты с пяти до десяти часов. К пяти часам на место прибудет ладья "Jõmmu"; раньше лодка прибывала на пару часов раньше, но мы решили, что не стоит слишком растягивать мероприятие, - сказала Кади Плоом.

В Васкнарве с началом в полный час состоятся три 60-минутных экскурсии по Ильинскому скиту Пюхтицкого монастыря, а в Раннапунгерья целый вечер будет работать баня "Кайтселийта".

Разыграют велосипед

Вишенкой на торте Плоом назвала проводимые в вечернее время в каждом месте остановки двухчасовые велосипедные походы.

- Предложим возможность ознакомиться с местными деревнями. С нас 15 велосипедов - группа именно такого размера и отправится в поход, - шлем у участника должен быть с собой. Поход бесплатный, но для участия обязательно нужно заранее зарегистрироваться на домашней странице фестиваля.

В последнем порту после последнего велопохода между всеми участниками будет разыгран городской велосипед.

В сопровождении десятка судов

С первого года проведения озерного фестиваля суда приглашают сопровождать ладью "Jõmmu"; отклик на этот призыв пока был слабым.

- В этом году мы обратили на это больше внимания, спонсоры фестиваля выставили для лодочников различные призы, которые им будут вручать в каждом порту. С десяток судов уже зарегистрировано, - Плоом надеется, что их прибавится.

Организаторы озерного фестиваля, по ее словам, признаков усталости пока не демонстрируют: "Как можно устать от плавания по Чудскому? Для энтузиастов лодочных прогулок это крупнейшее событие года! Скорее, подумываем о расширении фестиваля, чтобы придать ему новый импульс".

Озерный фестиваль начнется в порту Васкнарвы в понедельник, 8 июля. На следующий день ладья прибудет в Раннапунгерья, далее следуют Муствеэ, Варнья, Эмайыэ-Суурсоо, Мехикоорма и конечная остановка в воскресенье - Ряпина.