Пурусцы не дождутся детской площадки в этом году

Вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Вершинин сказал, что конкурс на строительство новой детской площадки по улице Сыпрузе, 7 планируют объявить в сентябре, но в этом году жители ее, вероятно, еще не увидят - в нынешнем бюджете не хватает средств на этот проект, поэтому недостающую часть перенесут на будущий год.

- Если прикинуть ценовые предложения строителей, то получается, что новая площадка по требованиям, которые мы для нее определили, обойдется городу в сумму немногим более 300 тысяч евро, - объясняет он. - К сожалению, запланированных на эти цели средств в горбюджете этого года не хватит, однако городские власти не намерены сокращать объем площадки или ее наполнение. От своих обещаний жителям микрорайона мы не отказываемся, просто придется еще немного подождать. Будущий год - крайний срок, когда новая площадка появится.

Недавно мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко говорила "СП", что у города есть цель не только сделать новую детскую площадку в Пуру, но также пополнить конструкциями развлечения для детей в других местах, например, на так называемой в народе "паутинке" - территории в сквере между микрорайонами Ахтме и Таммику.