В деле будущей Нарвской госгимназии всплыли старые судебные споры

Учеба в Нарвской госгимназии должна начаться в сентябре 2022 года. По изначальному плану Министерства образования и науки, в марте-мае 2019 года уже должен был пройти конкурс по поиску лучшего архитектурного решения будущего форпоста гимназического образования на северо-востоке, однако конкурс не объявлен. Кроме того, всплывшее неприятное обстоятельство помешало передать городскую землю под строительство.
Власти Нарвы пока не смогли передать Министерству образования и науки землю в центре города, определенную под госгимназию, - участки 29а, 31 и 33 по ул. Александра Пушкина.
По соглашению, торжественно подписанному мэром Нарвы с министром 11 апреля 2018 года, названные три участка должны быть безвозмездно переданы государству в течение шести месяцев после установления там детальной планировки. Детальную планировку городу удалось выполнить небывало быстро, и она считается установленной с 20 декабря 2018-го.
Истекли полгода, а земельный вопрос так и не решен: выяснилось, что с одним из подлежащих сносу зданий связана тяжба.
Суд с арендатором
В начале 2017 года департамент горхозяйства Нарвской горуправы подписал договор аренды с НКО "Otsuseotsija", которое взяло себе ряд помещений (308 квадратных метров) на втором этаже дома по ул. Александра Пушкина, 33. НКО занималось там социальной и образовательной работой.
В конце 2017 года департамент инициировал расторжение договора аренды - якобы из-за неуплаты счетов. Одновременно арендатору сообщили, что их дом будет передаваться государству для последующего строительства госгимназии. Однако арендатор не только не освободил помещения, но и подал 9 февраля 2018 года в суд исковое заявление о востребовании с Нарвы 82081 евро. В такую сумму истец оценил выполненное улучшение городских помещений, которые от него теперь хотят забрать.
Торжественно подписывая в апреле 2018 года соглашение о будущей госгимназии с министром, руководители Нарвы не могли не знать, что есть такое препятствие для передачи недвижимости. Партнеры из министерства только нынче в июне, за неделю до планировавшегося похода к нотариусу узнали, что одно из зданий не пустое, как хотелось бы. Точнее, помещения пусты, но заперты арендатором, уже не ведущим там деятельности.
Городские споры государству не нужны
Город Нарва 13 июня 2018 года подал встречный иск о взыскании с НКО "Otsuseotsija" городского имущества, коим тот владеет якобы незаконно. Срок вынесения окончательного судебного решения пока неясен.
Как сообщили в адвокатском бюро Свена Силлара, представляющем Нарву, город взвешивал возможность компромисса, однако НКО "Otsuseotsija" согласно освободить помещения только в ответ на получение названной денежной суммы, что город и адвокат находят "необоснованным и искусственным" требованием.
Министерство образования и науки в письме от 20 июня на имя мэра Нарвы Алексея Евграфова сообщило, что процесс передачи недвижимости приостановлен. "Не исключено предоставление со стороны (бывшего) арендатора здания по ул. Пушкина, 33 других требований к государству, как новому владельцу недвижимости", - предположил Индрек Рийсаар, заведующий в министерстве отделом госимущества.
"Государство не желает решать споры, возникающие из договора аренды, заключенного городом, и также невозможно принять в полное владение находящееся на участке здание, поэтому считаем, что подписание нотариального договора для отчуждения участков недвижимости по ул. Пушкина, 29a, 31 и 33 в комплексе разумно отложить до окончания судебных споров", - написал Рийсаар.
Архитектурный конкурс объявят
Рийсаар предположил, что откладывание передачи земли не повлияет на выполнение других условий соглашения о Нарвской госгимназии: "Если судебные споры разрешатся в течение ближайшего года".
ИНДРЕК РИЙСААР:
Государство не желает решать споры, возникающие из договора аренды, заключенного городом.
В ответ на запрос "Северного побережья" об архитектурном конкурсе для будущей Нарвской госгимназии в Министерстве образования и науки ответили, что не переданная государству недвижимость тому не помеха.
- Конкурс будет объявлен после внесения последних технических уточнений, - заверила пресс-представитель министерства Елена Земскова.
Тикает таймер еще одной мины
С тем же муниципальным домом по ул. Пушкина, 33 у властей Нарвы связан еще один спор, который местные чиновники поначалу пытались решить просто: отрубили электро-, тепло- и водоснабжение автомастерской на соседнем участке недвижимости. "Северное побережье" год назад рассказывало об этом вероломном обращении с предпринимателем.
Отключение автомастерской от сетей объясняли тем, что питающее здание будет передаваться государству и пойдет под снос. Предпринимателю удалось отстоять права - и подачу электричества и воды возобновили в феврале 2019-го. До того пришлось поработать на дизельном генераторе и привозной воде. Здание же не снесено и поныне.
Пострадавшая от отключений недвижимость принадлежит кожевенному заводу ТОО "Nakro" - у него там были автобусные гаражи, которые много лет сдаются в аренду под автомастерскую. Глава "Nakro" Александр Брокк нынче рассказал, что подал в суд заявление против города, а когда электро- и водоснабжение вернули, попросил суд приостановить делопроизводство.
Брокк признает, что его заявление в суд похоже на мину отложенного действия: когда городские или министерские власти дойдут до сноса и снова отключат сети, судебное производство он попросит возобновить.
- Как только нас там обесточат и обезводят, у нас абсолютно все остановится. Во-вторых, я не представляю, как они смогут ломать это здание, если в трех метрах от него находится наш объект, наша работа будет парализована не на одну неделю. Это нерешенные вопросы, от решения которых все уходят. Ну хорошо, мы будем ждать, раз им хочется суда, - гневно заявил Брокк.
Он напомнил, что давно предлагал мэрии возможные решения проблемы неподходящего соседства будущей госгимназии с автомастерской: или предоставить другой участок, или компенсировать стоимость. "Но переговоров с нами никто не ведет - город успокоился, дав нам воду и электричество, ну а мы выжидаем", - заключил Брокк.
Моментально обесценили старые дома
Для строительства Нарвской госгимназии государству нужна только земля, а не подлежащие сносу старые учебные здания на ней. Тем не менее, поскольку эти дома в центре Нарвы физически существуют, нотариальные конторы не вправе их не учитывать. Чтобы нотариальная сделка с государством смогла состояться, горуправским бухгалтерам потребовалось срочно снизить балансовую стоимость строений до полного нуля - и представить нотариусу соответствующую справку. Но это не решило всех проблем - и сделку все равно отложили.