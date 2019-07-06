В деле будущей Нарвской госгимназии всплыли старые судебные споры

Архитектурный конкурс объявят

Рийсаар предположил, что откладывание передачи земли не повлияет на выполнение других условий соглашения о Нарвской госгимназии: "Если судебные споры разрешатся в течение ближайшего года".

ИНДРЕК РИЙСААР: Государство не желает решать споры, возникающие из договора аренды, заключенного городом.

В ответ на запрос "Северного побережья" об архитектурном конкурсе для будущей Нарвской госгимназии в Министерстве образования и науки ответили, что не переданная государству недвижимость тому не помеха.

- Конкурс будет объявлен после внесения последних технических уточнений, - заверила пресс-представитель министерства Елена Земскова.

Тикает таймер еще одной мины

С тем же муниципальным домом по ул. Пушкина, 33 у властей Нарвы связан еще один спор, который местные чиновники поначалу пытались решить просто: отрубили электро-, тепло- и водоснабжение автомастерской на соседнем участке недвижимости. "Северное побережье" год назад рассказывало об этом вероломном обращении с предпринимателем.

Отключение автомастерской от сетей объясняли тем, что питающее здание будет передаваться государству и пойдет под снос. Предпринимателю удалось отстоять права - и подачу электричества и воды возобновили в феврале 2019-го. До того пришлось поработать на дизельном генераторе и привозной воде. Здание же не снесено и поныне.

Пострадавшая от отключений недвижимость принадлежит кожевенному заводу ТОО "Nakro" - у него там были автобусные гаражи, которые много лет сдаются в аренду под автомастерскую. Глава "Nakro" Александр Брокк нынче рассказал, что подал в суд заявление против города, а когда электро- и водоснабжение вернули, попросил суд приостановить делопроизводство.

Брокк признает, что его заявление в суд похоже на мину отложенного действия: когда городские или министерские власти дойдут до сноса и снова отключат сети, судебное производство он попросит возобновить.

- Как только нас там обесточат и обезводят, у нас абсолютно все остановится. Во-вторых, я не представляю, как они смогут ломать это здание, если в трех метрах от него находится наш объект, наша работа будет парализована не на одну неделю. Это нерешенные вопросы, от решения которых все уходят. Ну хорошо, мы будем ждать, раз им хочется суда, - гневно заявил Брокк.

Он напомнил, что давно предлагал мэрии возможные решения проблемы неподходящего соседства будущей госгимназии с автомастерской: или предоставить другой участок, или компенсировать стоимость. "Но переговоров с нами никто не ведет - город успокоился, дав нам воду и электричество, ну а мы выжидаем", - заключил Брокк.