Вс, 7.07.2019
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Кохтла-ярвеская тяжелоатлетка отметила свой день рождения новым рекордом

Ангелина Матюхина (2-е место) в Ирландии доказала, что является одной из сильнейших штангисток Европы.

ФОТО: Частный архив

Воспитанница спортивного общества "Калев" и тренера Анатолия Сосновского Ангелина Матюхина на юниорском Кубке Европейского союза по штанге среди девушек показала второй результат. Это лучшее личное достижение кохтла-ярвеской тяжелоатлетки и новый рекорд Эстонии среди девушек и женщин.

Соревнования проходили в ирландском городе Уотерфорд, где собрались спортсмены из многих стран Европейского союза. В состав сборной Эстонии попали две ида-вируские спортсменки - Ангелина Матюхина и Эмели Рауд из йыхвиского спортклуба "Эду", которую тренирует Александр Румянцев.

По словам наставников, это было непростое испытание - девушкам пришлось соревноваться с более старшими и, соответственно, более тяжелыми соперницами.

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