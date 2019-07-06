Кохтла-ярвеская тяжелоатлетка отметила свой день рождения новым рекордом

Воспитанница спортивного общества "Калев" и тренера Анатолия Сосновского Ангелина Матюхина на юниорском Кубке Европейского союза по штанге среди девушек показала второй результат. Это лучшее личное достижение кохтла-ярвеской тяжелоатлетки и новый рекорд Эстонии среди девушек и женщин.
Соревнования проходили в ирландском городе Уотерфорд, где собрались спортсмены из многих стран Европейского союза. В состав сборной Эстонии попали две ида-вируские спортсменки - Ангелина Матюхина и Эмели Рауд из йыхвиского спортклуба "Эду", которую тренирует Александр Румянцев.