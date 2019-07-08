Посмотрите, как Ида-Вирумаа принял участие в шествии Певческого праздника

Во главе колонны шли члены художественного комитета праздника, флаги несли члены Академического мужского хора Технического университета, шли почетные члены и руководители Эстонского общества народного танца и народной музыки, художественные руководители коллективов и оркестр Сил обороны.

Ида-Вирумаа двигался в колонне третьим из уездов. Во главе колонны из Ида-Вирумаа шли танцоры смешанной группы Йыхвиской гимназии Моона Кильк и Керли Тедер. "Думаем, Ида-Вирумаа выглядел хорошо. Нас очень приветствовали", - сказали девушки.

Общая длина всего шествия составила пять километров, на преодоление пути потребовалось около полутора часов.