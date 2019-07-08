Криптобизнесмены-уроженцы Ида-Вирумаа открывают в Нарве крупный центр обработки данных

Центр Burfa в Нарве, прогнозируемый объем электропотребления которого составит в среднем 30 ГВт/ч в год, станет одним из крупнейших потребителей электроэнергии во всей Эстонии и войдёт в Tоп-25 эстонских крупных клиентов-потребителей электроэнергии. Такого же порядка годовые объемы потребления, к примеру, у всего города Пылва или у бытовых потребителей города Раквере.

«Идея создания собственного высокопроизводительного вычислительного центра возникла у нас в 2017 году. Возможности для ее реализации мы изучали параллельно в Исландии, США и России, а также здесь, в Эстонии. По ходу этого процесса и началось наше общение с технологическим парком Enefit. Началу строительства предшествовала большая подготовительная работа, – прокомментировал историю проекта член правления BurfaTech OÜ Иван Турыгин. – Разумеется, место, выбранное для вычислительного центра, дает нам некоторые конкурентные преимущества. Расположение на охраняемой территории Балтийской электростанции, во-первых, обеспечивает высокую степень безопасности, которая является одним из основных условий наших клиентов, и, во-вторых, позволяет значительно снизить расходы на электроэнергию за счет уменьшения платы за сетевые услуги».

По словам члена правления Enefit Energiatootmine Яануса Раттура, технологический парк Enefit рассчитан прежде всего именно на клиентов с большими объемами потребления энергии, поскольку электричество, покупаемое по цене, не включающей стоимость сетевых услуг, даёт предприятиям, расположенным на территории электростанции, значительное конкурентное преимущество.

«С другой стороны, клиент с большим объемом энергопотребления позволяет точнее планировать нагрузку электростанции», – сказал Раттур.

Предприятия группы Burfa уже занимались администрированием подобных вычислительных центров в Китае и Исландии, теперь, согласно планам, они намерены консолидировать большую часть своих мощностей в этой сфере в Нарве.

«В лице Enefit мы имеем очень надежного партнера, к тому же, по сравнению с Исландией, Нарва предлагает более привлекательную рабочую атмосферу, и местные органы власти готовы к сотрудничеству. Кроме того, цена на энергию остается в конкурентоспособных пределах», – сказал Иван Турыгин.

BurfaTech считает, что основными клиентами нарвского вычислительного центра будут средние по величине предприятия, действующие на международном рынке. Все клиенты из-за рубежа и большая часть мощностей центра уже связаны действующими договорами.

В нарвском вычислительном центре BurfaTech используются системы мониторинга и дистанционного управления с искусственным интеллектом, которые в частности осуществляют мониторинг температуры, влажности и пожаробезопасности здания. Искусственный интеллект также следит и управляет электробезопасностью (характеристики, потребление, короткие замыкания и т.д.). Для обеспечения безопасности оборудования в ключевых помещениях центра установлены современные системы газового пожаротушения и дымоудаления. Строительство центра предприятие финансировало из собственных средств, срок окупаемости, в зависимости от рыночных условий, составит около 3 лет.

BurfaTechOÜ занимается предоставлением облачных услуг и ИТ-разработками, в частности, с использованием технологии блокчейн. Кроме того, предприятие строит вычислительные центры и центры хранения данных, привлекая ведущих специалистов научных учреждений Эстонии.

BurfaTech ранее осуществляло свою деятельность под названием Hashcoins, но в этом году название было изменено в связи с ребрендингом холдинговой группы, чтобы участвовать в расширении первоначальной сферы деятельности – добычи криптовалюты, а также разработки и продажи соответствующих технических решений и услуг.