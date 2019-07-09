В Нарвский колледж конкурс - четыре человека на одно место

От желающих поступить в Нарвский колледж на шесть специальностей (158 учебных мест) было принято 622 заявления. Это на 11% больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что специальностей в этом году предлагалось на одну меньше.

Предварительные результаты приема очень обнадеживают: несмотря на сложную демографическую ситуацию, количество заявлений возросло. Одной из причин роста популярности Нарвского колледжа среди абитуриентов можно считать обновление имеющихся специальностей и всеэстонскую рекламную кампанию.

Этой весной проводился набор на четыре новые (или обновленные) программы: "Предпринимательство и дигитальные решения", "Работа с молодежью" (на степень бакалавра) и "Языки и многоязычие в школе" (на степень бакалавра и магистра). На вновь открытые программы было подано намного больше заявлений, чем в прошлом году на "предшественников" этих программ.

По словам академического директора Нарвского колледжа Май-Лийз Пальгинымм, результаты приема очень хорошие. "Удивила программа "Работа с молодежью", поскольку обычно на дневную форму обучения подают меньше заявок, чем на сессионную форму обучения. А в этом году на одно место стационара претендует 4,6 человека".

Хороший результат и у программы прикладного высшего образования "Предпринимательство и дигитальные решения", конкурс на которую составил пять человек на место. На данную программу получено на треть больше заявлений, чем в прошлом году. По-прежнему большой конкурс на программу "Педагог детских дошкольных учреждений в многоязычной учебной среде" - 5,3 человека на место. Программа популярна, потому что обучение проходит в сессионной форме, что подходит работающим людям. Студенты этой специальности зачастую уже работают в детских садах, поэтому их мотивация, а также ожидания от учебы гораздо выше.

Третий год Нарвский колледж продолжает рекламную кампанию за границей, чтобы сделать дневное обучение международным. Конкурс для иностранных и местных абитуриентов один, но приехавшие из-за границы студенты должны сначала пройти годовой курс углубленного изучения эстонского языка, чтобы позже приступить к обучению по специальностям на эстонском языке.

В этом году "заграничный" набор велся по трем специальностям: "Разработка инфотехнологических систем", "Работа с молодежью" и "Языки и многоязычие в школе". Из-за рубежа в этом году поступило 150 заявлений, что на 15% ниже, чем в прошлом году, это было обусловлено изменением в условиях подачи документов - иностранные абитуриенты, подающие заявление не через SAIS, должны были оплатить взнос в 50 евро.