ГАЛЕРЕЯ: В Кохтла-Ярве заложили краеугольный камень здания будущего спортцентра

Несмотря на очень холодный и дождливый июльский день, у собравшихся на строительной площадке будущего спортивно-оздоровительного центра было прекрасное настроение: уже видны очертания объекта, которого кохтлаярвесцы ждут полтора десятилетия! По традиции в начале возведения стенового здания в один из углов заложили металлическую капсулу, в которую кроме газет с публикациями о спортцентре мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко опустила специальную памятную медаль, а также маленькие сюрпризы для следующих поколений, которым, возможно, когда-нибудь придется вести здесь раскопки.

В своей речи Людмила Янченко выразила благодарность строителям, которые активно приступили к осуществлению долгожданного проекта, и выразила надежду, что новый спортцентр оправдает ожидания горожан.

На торжественную церемонию пришли руководители города, представители ида-вирумааских самоуправлений, проектировщики, строители и спортсмены. Был среди гостей также министр государственного управления Яак Ааб, который сказал, что рад поучаствовать в историческом событии, которое считает очень значимым не только на уровне региона, но и государства.

Директор по строительству АО "Nordecon" Меэлис Канн отметил, что их радует, что они возводят не только очень большое здание спортивного назначения, но и архитектурно красивое, подобного которому в Эстонии до сих пор нет. По договору строители должны сдать объект весной 2021 года, но сами думают, что справятся раньше - уже к концу 2020 года.