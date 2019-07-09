ГАЛЕРЕЯ: В Кохтла-Ярве заложили краеугольный камень здания будущего спортцентра

Двери нового спортивно-оздоровительного комплекса, который возводят в Ярвеской части Кохтла-Ярве, должны распахнуться весной 2021 года, но строители обещают справиться раньше - к концу 2020 года.
Несмотря на очень холодный и дождливый июльский день, у собравшихся на строительной площадке будущего спортивно-оздоровительного центра было прекрасное настроение: уже видны очертания объекта, которого кохтлаярвесцы ждут полтора десятилетия! По традиции в начале возведения стенового здания в один из углов заложили металлическую капсулу, в которую кроме газет с публикациями о спортцентре мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко опустила специальную памятную медаль, а также маленькие сюрпризы для следующих поколений, которым, возможно, когда-нибудь придется вести здесь раскопки.
В своей речи Людмила Янченко выразила благодарность строителям, которые активно приступили к осуществлению долгожданного проекта, и выразила надежду, что новый спортцентр оправдает ожидания горожан.
На торжественную церемонию пришли руководители города, представители ида-вирумааских самоуправлений, проектировщики, строители и спортсмены. Был среди гостей также министр государственного управления Яак Ааб, который сказал, что рад поучаствовать в историческом событии, которое считает очень значимым не только на уровне региона, но и государства.
Директор по строительству АО "Nordecon" Меэлис Канн отметил, что их радует, что они возводят не только очень большое здание спортивного назначения, но и архитектурно красивое, подобного которому в Эстонии до сих пор нет. По договору строители должны сдать объект весной 2021 года, но сами думают, что справятся раньше - уже к концу 2020 года.
По словам вице-мэра Виталия Бородина, Кохтла-Ярвеский спортивно-оздоровительный центр займет три надземных этажа и один цокольный. Площадь здания первого этапа составляет в общей сложности более 13 тысяч квадратных метров. Кроме бассейна с трибунами и десятью дорожками длиной 25 метров и раздевалками здесь также будет детский бассейн, а также специальный тренажерный зал для пловцов, другой тренажерный зал с раздевалками, зал для игры в теннис, тренерское помещение, три зала для аэробики, гардероб, раздевалки и душевые помещения с банями. Найдут место для кафе, галереи, детской комнаты и технических помещений.