Йыхви отказался от иска к Катри Райк

Йыхвиское волостное управление подало иск к Райк в Таллиннский дом суда Харьюского уездного суда 29 марта этого года, когда последние дни в должности волостного старейшины находился Мартин Репинский, вскоре ушедший в Рийгикогу. Тогдашний волостной старейшина решил, что Райк распространила ложные утверждения, опубликовав 22 марта на своей странице в "Facebook" текст с заголовком "Keskerakond - käed eemale Jõhvi inimestest" ("Центристская партия - руки прочь от йыхвисцев"), который был обнародован и в нескольких других медиаканалах.

Потребовал опровержения

По оценке Репинского, истине не соответствует утверждение Катри Райк, что в начале этого года НКО "Jõhvi Noorteparlament" получило финансовую поддержку от Йыхвиской волости. "Увязывание НКО "Jõhvi Noorteparlament" с поддержкой, предусмотренной в бюджете Йыхвиской волости на 2019 год, неоправданно, поскольку никаких выплат сделано не было и отсутствуют какие-либо основания для произведения выплат в будущем", - сказал Репинский.

Репинский пояснил, что в рамках дополнительного бюджета на текущий год волость Йыхви выделила на покрытие расходов на деятельность молодежного собрания 30000 евро.

Йыхвиская волость потребовала от Катри Райк через суд публикации поста с опровержением неверных утверждений рядом с ее постом "Keskerakond - käed eemale Jõhvi inimestest".

В апреле Харьюский уездный суд отказался принять иск к рассмотрению и направил его для решения вопроса о принятии к производству в Нарвский дом суда Вируского уездного суда. Харьюский уездный суд объяснил свое решение тем, что местом жительства Катри Райк, по данным регистра народонаселения, является город Нарва. Постановлением от 31 мая Вируский уездный суд тоже отказался рассматривать дело, решив, что согласно Гражданскому процессуальному кодексу, подсудность иска к физическому лицу определяется по месту жительства этого лица, а не по месту жительства, зарегистрированному в регистре народонаселения. Вируский уездный суд направил дело для рассмотрения вопроса о подсудности председателю Тартуского окружного суда, который определил рассмотрение дела в ведение Харьюского уездного суда.

Когда Харьюский уездный суд запросил мнение волости относительно производства перед вынесением решения о принятии иска к производству, волость попросила у суда время на размышление, и в минувший вторник от иска решили отказаться.

Цель достигнута

- Благодаря широкому освещению в медиа, Йыхвиская волость фактически добилась преследуемой иском цели, а именно: чтобы общественные деятели проверяли достоверность утверждений перед их публикацией в медиа. Проконсультировавшись предварительно с представителями всех представленных в волостном собрании фракций, волостное управление решило отказаться от иска до его принятия к производству Харьюского уездного суда, - сообщил волостной старейшина Макс Каур "Северному побережью".

Макс Каур. Матти Кямяря / Põhjarannik МАКС КАУР: - Проконсультировавшись предварительно с представителями всех представленных в волостном собрании фракций, волостное управление решило отказаться от иска.

Катри Райк ранее называла иск Йыхвиской волости против себя транжирством денег волостных налогоплательщиков. "Я сразу предложила Мартину Репинскому поправить это предложение и прекратить спор. Поскольку Репинский это предложение не принял, то это дело меня больше не интересует и я на этой теме не заостряюсь".