Вт, 16.07.2019
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Подорожавшее за полгода простоя строительство Йыхвиского променада продолжится

Памятник кинорежиссеру, уроженцу Ида-Вирумаа Кальё Кийску был свидетелем того, как на стройплощадке проекта продолжения променада, который начался прошлой осенью, более чем на полгода воцарилась тишина.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

"Мне стыдно перед Пийей (директор Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм) - этот долг чести нужно исполнить", - сказал советник Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам Энн Мяннисте, пообещав, что к началу осеннего сезона лунный рельеф в окрестностях концертного дома исчезнет и до храма культуры снова можно будет добраться по гладкой пешеходной дороге.

Строительство продолжения променада от пешеходного туннеля до парка и музыкальной площадки началось осенью прошлого года. Предложившая самую низкую цену на строительном тендере фирма "Terre Ehitus" сняла асфальт с пешеходных дорог и парковок возле концертного дома. До наступления холодов успели уложить большую часть основания будущих пешеходных дорог.

Однако весной строительство не возобновилось, поскольку между фирмой и волостным управлением возникли разногласия в части продолжения работ. По утверждению фирмы, волостное управление не дало возможность продолжить работы, поскольку в то же время шла замена трубопроводов. Однако по словам Энна Мяннисте, строитель лишь искал причины для прекращения работы. "Недоразумения были вызваны тем, что предложение оказалось заниженным", - считает он. 

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