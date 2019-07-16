Подорожавшее за полгода простоя строительство Йыхвиского променада продолжится

Строительство продолжения променада от пешеходного туннеля до парка и музыкальной площадки началось осенью прошлого года. Предложившая самую низкую цену на строительном тендере фирма "Terre Ehitus" сняла асфальт с пешеходных дорог и парковок возле концертного дома. До наступления холодов успели уложить большую часть основания будущих пешеходных дорог.

Однако весной строительство не возобновилось, поскольку между фирмой и волостным управлением возникли разногласия в части продолжения работ. По утверждению фирмы, волостное управление не дало возможность продолжить работы, поскольку в то же время шла замена трубопроводов. Однако по словам Энна Мяннисте, строитель лишь искал причины для прекращения работы. "Недоразумения были вызваны тем, что предложение оказалось заниженным", - считает он.