Подорожавшее за полгода простоя строительство Йыхвиского променада продолжится

"Мне стыдно перед Пийей (директор Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм) - этот долг чести нужно исполнить", - сказал советник Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам Энн Мяннисте, пообещав, что к началу осеннего сезона лунный рельеф в окрестностях концертного дома исчезнет и до храма культуры снова можно будет добраться по гладкой пешеходной дороге.
Строительство продолжения променада от пешеходного туннеля до парка и музыкальной площадки началось осенью прошлого года. Предложившая самую низкую цену на строительном тендере фирма "Terre Ehitus" сняла асфальт с пешеходных дорог и парковок возле концертного дома. До наступления холодов успели уложить большую часть основания будущих пешеходных дорог.