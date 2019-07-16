АО "Enefit Kaevandused" получило разрешение на добычу на шахте "Uus-Kiviõli"

"Для Департамента окружающей среды важно беречь и защищать район шахты "Uus-Kiviõli" от возможного негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому и провели ряд исследований и составили оценку влияния на окружающую среду, чтобы лучше понимать, как обеспечить хорошее состояние окружающей среды", - сообщил главный специалист бюро земных недр Департамента окружающей среды Тийт Рахе посредством пресс-релиза.

"Благодарим всех экспертов, самоуправления, комиссию по полезным ископаемым и местную общину, которые внесли свой вклад в процесс выдачи разрешения. Опираясь на результаты исследований и собранные предложения, мы включили в разрешение условия, выполнение которых обязательно для добывающего предприятия с целью предотвращения или сокращения числа экологических нарушений", - добавил Рахе.

АО "Enefit Kaevandused" обязано регулярно предоставлять местному самоуправлению обзор мер, принятых для предотвращения или смягчения влияния, сопутствующего добыче.

Например, для обеспечения населения чистой питьевой водой добывающее предприятие еще до снижения уровня подземных вод построит альтернативную систему водоснабжения и будет постоянно наблюдать за состоянием подземных и поверхностных вод в зоне влияния шахты для оценки и предотвращения влияния добычи на окружающую среду. При обнаружении изменений состава воды добывающему предприятию следует незамедлительно принять меры для восстановления положения, предшествовавшего добыче.

Также департамент определил точный порядок и график проведения взрывных работ: для обеспечения тишины и покоя окрестных жителей взрывные работы запрещены в выходные и по будням с 22.00 до 8.00. При проведении взрывных работ следует использовать минимально возможные заряды.

Для защиты недвижимости жителей состояние зданий вблизи района добычи задокументируют до начала взрывных работ, чтобы при необходимости было возможно определить ущерб, сопутствующий ведению добычи, и компенсировать его домовладельцам. Кроме того, добывающее предприятие обязано в случае необходимости компенсировать ущерб, нанесенный добычей, причем независимо от вины.