В Ида-Вирумаа не хватает сварщиков, поваров и швей

Касса по безработице составляет барометр занятости два раза в год, прогнозируя, в каких сферах в течение следующих 12 месяцев будет избыток, нехватка или баланс рабочей силы. Каждый уезд составляет его сам, исходя из перспективы работодателей - на какие должности им сложно найти работников.

В строительстве оживление

Наиболее востребованные профессии в Ида-Вирумаа - сварщик, повар, водитель грузового автомобиля и швея. "В Ида-Вирумаа, как и в нескольких других уездах, также велика нехватка врачей-специалистов, и эта проблема в ближайшие годы, очевидно, лишь усугубится", - прокомментировал консультант работодателей Эстонской кассы по безработице Павел Гордиевский.

Если несколько лет назад на рынке труда наблюдался острый дефицит дизайнеров мультимедиа и агентов по телемаркетингу, то сейчас очень активен строительный сектор, где требуются как специалисты, так и простые рабочие. Также постоянно не хватает рабочих рук в производственном секторе. Трудности с подбором персонала испытывает и сектор общественного питания, где недостаточно поваров, помощников поваров и официантов.

- Ожидания работодателей одинаковы независимо от сектора: ищут человека, который хочет работать. Работодатели готовы его обучать и развивать, но у человека должно быть желание делать эту работу, - отметил Гордиевский.

Есть и секторы, где работников в избытке. Например, трудно найти работу секретарям, и это характерно и для других регионов, не только для Ида-Вирумаа. Кроме того, в уезде излишек продавцов, сложно трудоустроиться и простым рабочим.

Изменения происходят быстро

Заведующая Ида-Вирумааским отделением кассы по безработице Аннеки Теэлахк подчеркнула, что наряду с барометром занятости важно следить за исследованиями занятости по секторам экономики OSKA.

- Барометр показывает ситуацию на рынке труда сегодня и завтра, но мы должны смотреть в будущее и заниматься более отдаленной перспективой. Некоторые признаки свидетельствуют о том, что изменения происходят очень быстро. Анализы OSKA показывают, в каких секторах рабочие места появляются, а в каких исчезают.

Теэлахк привела в пример швей, которых, согласно барометру занятости, в Ида-Вирумаа не хватает. К примеру, по состоянию на понедельник швейные фирмы предлагали в Ида-Вирумаа 152 рабочих места.

- Да, в краткосрочной перспективе швеи очень нужны, но причина этого в первую очередь в зарплатах, которые платят в этой отрасли. В долгосрочной перспективе это, как ни крути, исчезающий сектор. Останутся те швейные предприятия, которые выполняют более сложные и дорогие работы, сами участвуют в тендерах, а не берут субподряды, и платят хорошую зарплату, - сказала Теэлахк.

На дефицит сварщиков в Ида-Вирумаа указывали и прежние барометры занятости, и за прошедшее время ситуация не изменилась. "Сварщики определенно нужны. Некоторые металлообрабатывающие предприятия говорили о появлении в ближайшее время нескольких сотен рабочих мест", - отметила Теэлахк.

Павел Гордиевский добавил, что поскольку существующие профессии могут исчезнуть и характер работы меняется, важно адаптироваться к изменениям. "Есть люди, которые надеются, что полученного 20 лет назад образования будет достаточно, однако на быстро меняющемся рынке труда это невозможно".

Роль кассы по безработице в профилактике безработицы растет год от года.

- Человек может в какой-то момент оказаться безработным по разным причинам. Вместе с тем работодатели жалуются на то, что им трудно найти работников с подходящей квалификацией. Поэтому важно, чтобы работники и соискатели работы были готовы учиться, а работодатели были готовы поддерживать работников во время обучения. Касса по безработице поддерживает как работающих людей и соискателей работы, так и обучающихся, - отметил Гордиевский.