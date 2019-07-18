На открытии тойлаского "Mereresto" выступил с концертом Уку Сувисте

Тойлаский ресторан "Mereresto", который открылся в воскресенье концертом Уку Сувисте, в предстоящие выходные снова приглашает ценителей музыки и кулинарии.
Уку Сувисте выступил в "Mereresto" вместе с гитаристом Петером Пыдером в рамках фестиваля "Музыка семи городов" и собрал в обновленном заведении питания в Тойласком порту аншлаг.
Больше открытости
- Мы очень рады, что пришло так много народу. Здание, пожалуй, могло бы быть и побольше, - рассудил новый арендатор тойлаской портовой корчмы Сандер Лиллепуу, который переименовал заведение в "Mereresto".
Те, кому внутри места не нашлось, разместились на террасе, однако увидеть оттуда концерт в полном формате в этот раз не удалось. По словам Лиллепуу, площадь оконных проемов планируется увеличить - это сделает здание более открытым. В таком случае и с террасы будет видно, что происходит внутри.
- Печально то, что не все готово так, как нам того хочется. Не вся мебель была доставлена к концерту, - рассказал Лиллепуу.
Со среды "Mereresto" открыт для посетителей. По словам Лиллепуу, планируется предлагать как меню à la carte, так и блюда гриль. Меню должно порадовать ценителей как рыбы, так и мяса, есть в нем и экзотика - мясо кенгуру.
- Я уже слышал положительные отзывы о нашей кухне. Работаем во имя того, чтобы в полной мере воплотить свое видение, - отметил Лиллепуу, который держит параллельно ресторан в Вызу.
На волне музыки останутся и в предстоящие выходные. 20 июля "Mereresto" представит шведскую группу "Made in Stockholm". Концерт бесплатный, как и проходящий в воскресенье "Рок и джаз в Тойласком порту", где главным действующим лицом будет Хендрик Сал-Саллер. На этот раз крепкий тыл ему обеспечат не участники группы "Smilers", а джазовые музыканты. В новом обличье предстанут как многие произведения из классики рок-музыки, так и известные хиты авторства Сал-Саллера.
Новые концертные площадки
21 июля заодно поставят точку в фестивале "Музыка семи городов", из 15 концертов которого почти половина состоится в Тойлаской волости.
Руководитель в области культуры Тойлаской волости Кайса Пукк сказала, что в последние годы стараются привлечь новых партнеров - например, ресторан "Mio Mare" тойлаского спа, тойлаское парковое кафе, и с этого лета также тойлаский "Mereresto".
- Новые места нужно поддерживать, чтобы они успешно работали и люди о них узнавали. Вместе с тем каждый концерт, к которому мы создаем интерес, пробуждает у публики интерес ко всему фестивалю - клиент знакомится со всей программой, и для организаторов фестиваля это дополнительная ценность, - отметила Пукк.
Говоря о дебюте "Mereresto", Пукк выразила мнение, что небольшие погрешности простительны. "Не бывает такого, чтобы в первый раз все работало на сто процентов, но вместе с тем публика была очень довольна выбором артиста: в зале яблоку негде было упасть и кричали "Браво!". Выбор меню там тоже супер".