На открытии тойлаского "Mereresto" выступил с концертом Уку Сувисте

Уку Сувисте выступил в "Mereresto" вместе с гитаристом Петером Пыдером в рамках фестиваля "Музыка семи городов" и собрал в обновленном заведении питания в Тойласком порту аншлаг.

Больше открытости

- Мы очень рады, что пришло так много народу. Здание, пожалуй, могло бы быть и побольше, - рассудил новый арендатор тойлаской портовой корчмы Сандер Лиллепуу, который переименовал заведение в "Mereresto".

Те, кому внутри места не нашлось, разместились на террасе, однако увидеть оттуда концерт в полном формате в этот раз не удалось. По словам Лиллепуу, площадь оконных проемов планируется увеличить - это сделает здание более открытым. В таком случае и с террасы будет видно, что происходит внутри.

- Печально то, что не все готово так, как нам того хочется. Не вся мебель была доставлена к концерту, - рассказал Лиллепуу.

Со среды "Mereresto" открыт для посетителей. По словам Лиллепуу, планируется предлагать как меню à la carte, так и блюда гриль. Меню должно порадовать ценителей как рыбы, так и мяса, есть в нем и экзотика - мясо кенгуру.

- Я уже слышал положительные отзывы о нашей кухне. Работаем во имя того, чтобы в полной мере воплотить свое видение, - отметил Лиллепуу, который держит параллельно ресторан в Вызу.

На волне музыки останутся и в предстоящие выходные. 20 июля "Mereresto" представит шведскую группу "Made in Stockholm". Концерт бесплатный, как и проходящий в воскресенье "Рок и джаз в Тойласком порту", где главным действующим лицом будет Хендрик Сал-Саллер. На этот раз крепкий тыл ему обеспечат не участники группы "Smilers", а джазовые музыканты. В новом обличье предстанут как многие произведения из классики рок-музыки, так и известные хиты авторства Сал-Саллера.

Новые концертные площадки

21 июля заодно поставят точку в фестивале "Музыка семи городов", из 15 концертов которого почти половина состоится в Тойлаской волости.

Руководитель в области культуры Тойлаской волости Кайса Пукк сказала, что в последние годы стараются привлечь новых партнеров - например, ресторан "Mio Mare" тойлаского спа, тойлаское парковое кафе, и с этого лета также тойлаский "Mereresto".

- Новые места нужно поддерживать, чтобы они успешно работали и люди о них узнавали. Вместе с тем каждый концерт, к которому мы создаем интерес, пробуждает у публики интерес ко всему фестивалю - клиент знакомится со всей программой, и для организаторов фестиваля это дополнительная ценность, - отметила Пукк.