Профсоюз шахтеров и энергетиков так и остался без 400 тысяч евро

Очень неприятная история о том, что один из лидеров Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков (KESA) Владислав Понятовский вложился через некую британскую фирму в сомнительные инвестиции и в итоге потерял 426 тысяч евро, стала широко известна осенью 2018 года. Правление KESA к тому времени уже обратилось в полицию, и та в сентябре возбудила уголовное дело по статье "Присвоение".