Профсоюз шахтеров и энергетиков так и остался без 400 тысяч евро

В ноябре прошлого года наружу вылез скандал в руководстве Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков: член правления Владислав Понятовский злоупотребил доверием коллег и неудачно распорядился общими деньгами, потеряв на сомнительной сделке свыше 400 тысяч евро. Усугубилось тем, что в декабре сам Понятовский скончался от рака. За последующие месяцы профсоюзу пришлось отпустить эту крайне неприятную историю, поскольку полиция прекратила расследование, а заниматься возвращением денег уже некому.
Очень неприятная история о том, что один из лидеров Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков (KESA) Владислав Понятовский вложился через некую британскую фирму в сомнительные инвестиции и в итоге потерял 426 тысяч евро, стала широко известна осенью 2018 года. Правление KESA к тому времени уже обратилось в полицию, и та в сентябре возбудила уголовное дело по статье "Присвоение".