Кохтла-ныммеские футболисты-любители встретятся в кубковой серии с эстонским топ-клубом

Благодаря фортуне команда, объединяющая местных футболистов-любителей, без игры сразу прошла во второй круг, то есть в число 64 лучших.

Руководитель кохтла-ныммеской команды Марко Рооден сказал, что возможности сыграть с топовым эстонским клубом нужно, скорее, радоваться, а не огорчаться. "Понятно, что разница в уровне очевидна, и кажется, что дальше мы в кубковой серии нынче не пройдем, но занять место с 33-го по 64-е для нас тоже неплохо, - пошутил он. - Вместе с тем возможность сыграть в Лиллекюла, на самом важном футбольном стадионе Эстонии, - для нас это большое дело. Ведь нам предстоит одно сплошное испытание в обороне. Но мы постараемся провести эту игру достойно, чтобы счет не оказался совсем уж разгромным".

Шесть лет назад в кубковой серии Кохтла-Нымме встретился с тогдашним действующим чемпионом, ныммеским "Калью", и проиграл со счетом 0:14, причем более получаса команде удавалось удерживать счет 0:1.

В вирумааской подгруппе народной лиги Кохтла-Нымме в этом году выиграл два и проиграл один матч. По словам Роодена, тренируются один-два раза в неделю. Одни из наиболее известных игроков команды - отец и сын Рауль и Кевин Кайвоя. Рауль много лет работал лайнсменом на матчах лиги мастеров, Кевин играл как за йыхвиский "Локомотив", ФК "Ярве", так и за команду города Пайде. В ряды кохтла-ныммеской команды входят в числе прочих также баскетболисты Артур Сааристе, Марек Винни и Ялмар Йоозеп Саар, лыжник Кайво-Март Кангро и тренер по борьбе Сийм Абнер.