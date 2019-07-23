Больше всего медведей разрешено отстрелять в Ида-Вирумаа

Согласно отчету агентства о результатах мониторинга диких животных, по состоянию на осень 2018 года численность медведей оценивалась примерно в 750 особей и состояние популяции хорошее. С детенышами того же года рождения прошлой осенью по лесам Эстонии бродили 82 медведицы (в т.ч. восемь в Ида-Вирумаа) - это самое высокое число выводков за последние 15 лет.

Ида-Вирумаа - один из семи уездов, где число медведиц с медвежатами за последние четыре года выросло.

В 2018 году отстреляли в общем 60 медведей (лимит был 61), годом ранее - 54 особи. В прошлом году объем отстрела почти соответствовал приросту популяции, а в Ида-Вирумаа, где добыли 13 животных, даже превысил его.

Если сложить пожелания уездных советов охотничьего хозяйства, то нынче нужно добыть 126 медведей. Однако это привело бы к довольно резкому снижению численности косолапых, поэтому Агентство окружающей среды снизило рекомендуемое общее число до семидесяти.

Больше всего медведей - 12 - разрешено отстрелять охотникам Ида-Вирумаа (уездный совет охотничьего хозяйства просил 15 лицензий), 10 разрешений на отстрел медведя Департамент окружающей среды может выдать охотникам как Ляэне-Вирумаа, так и Йыгевамаа. В Валгамаа разрешается добыть одного медведя, в Ляэнемаа и Вырумаа - ни одного. Также не смогут поохотиться на бурых хищников охотники Сааремаа и Хийумаа, поскольку на островах медведей нет.

При охоте на медведей Агентство окружающей среды советует сосредоточиться в первую очередь на местах нанесения урона и обращать большее внимание на молодых особей, которые в основном и наносят ущерб.

Волчьих стай с волчатами в Эстонии минувшей осенью было двадцать (в нашем уезде - одна); в прошлом охотничьем сезоне отстреляли 60 волков, из них трех в Ида-Вирумаа.

На численность популяции волков и способность к увеличению численности по-прежнему очень существенно влияет незаконная охота, которая в определенных районах означает систематическую ликвидацию особей. Этому способствуют мягкие меры наказания, слабый надзор и ограниченная способность расследовать более серьезные нарушения законодательства в области охоты.

Рекомендации по отстрелу волков агентство представит осенью, перед началом охотничьего сезона, когда соберут дополнительные данные о фактическом приросте популяции.

Численность рыси не восстановилась до прогнозируемого уровня. Хотя косуль много, кормовая база имеется и парша в прошлом году распространялась не так активно, в Эстонии осенью был всего 61 выводок рыси (в т.ч. шесть в Ида-Вирумаа).

Позиция Агентства окружающей среды такова, что причиной может быть только некий очень важный фактор смертности, влияние которого равно способности к приросту популяции. С учетом имеющихся знаний такой причиной может быть только незаконная охота (полностью нельзя исключить и некую неизвестную нам инфекционную болезнь, которая для детенышей заканчивается смертью).