Чт, 25.07.2019
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Энок и Миротворцева соревнуются на юношеском Олимпийском фестивале

Екатерина Миротворцева.

ФОТО: Марко Мумм / Эстонский легкоатлетический союз

В проходящем на этой неделе в Баку XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале "Баку 2019" в составе сборной Эстонии выступают также юные ида-вируские легкоатлеты: семиборец Пиппи Лотта Энок и ходок Екатерина Миротворцева.

Пиппи Лотта Энок.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

16-летняя студентка спортшколы "Audentes", представительница йыхвиского легкоатлетического клуба "Visa" Пиппи Лотта Энок, завоевавшая в прошлом году 11-е место на чемпионате Европы среди девушек до 18 лет, будет соревноваться в Баку сегодня и завтра.

Представляющая силламяэский "Kalev" 16-летняя ученица Каннукаской школы Екатерина Миротворцева, которая в этом году уже четыре раза обновляла взрослые рекорды Эстонии, выйдет на старт дистанции 5000 метров в пятницу.

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