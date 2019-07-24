Энок и Миротворцева соревнуются на юношеском Олимпийском фестивале

16-летняя студентка спортшколы "Audentes", представительница йыхвиского легкоатлетического клуба "Visa" Пиппи Лотта Энок, завоевавшая в прошлом году 11-е место на чемпионате Европы среди девушек до 18 лет, будет соревноваться в Баку сегодня и завтра.