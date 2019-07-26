Сб, 27.07.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Тренер Пиппи Лотты Энок: "Это было завоеванное четвертое место!"

Пиппи Лотта Энок с флагом Эстонии после успешного соревнования на стадионе в Баку.

ФОТО: Эстонский олимпийский комитет

Тренер Пиппи Лотты Энок Лийви Ээрик считает четвертое место своей подопечной на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Баку большим успехом.

- Это было завоеванное четвертое место, а не проигранное третье. Несмотря на тяжелые условия - в особенности на жару и переменный ветер, - Пиппи соревновалась умно и с упорством, будто она уже опытная спортсменка, - сказала Лийви Ээрик.

Представляющая Йыхвиский легкоатлетический клуб студентка спортшколы "Audentes" Пиппи Лотта Энок после четырех дисциплин первого дня была восьмой, однако во второй день благодаря хорошим результатам в метании копья и беге на 800 метров смогла подняться на четвертое место.

Энок установила в семиборье новый личный рекорд - 5488 очков. Прежний рекорд она улучшила на 279 очков. Спортсменка установила новые личные рекорды во всех дисциплинах многоборья, кроме толкания ядра. А в беге на 100 метров с барьерами (14,23 секунды) и беге на 200 метров (25,61 секунды) она установила абсолютные личные рекорды.

Результаты Энок в отдельных видах: 14.23, 1.56, 13.42, 25.61, 5.47, 47.86 и 2:25.05.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ