Тренер Пиппи Лотты Энок: "Это было завоеванное четвертое место!"

- Это было завоеванное четвертое место, а не проигранное третье. Несмотря на тяжелые условия - в особенности на жару и переменный ветер, - Пиппи соревновалась умно и с упорством, будто она уже опытная спортсменка, - сказала Лийви Ээрик.

Представляющая Йыхвиский легкоатлетический клуб студентка спортшколы "Audentes" Пиппи Лотта Энок после четырех дисциплин первого дня была восьмой, однако во второй день благодаря хорошим результатам в метании копья и беге на 800 метров смогла подняться на четвертое место.

Энок установила в семиборье новый личный рекорд - 5488 очков. Прежний рекорд она улучшила на 279 очков. Спортсменка установила новые личные рекорды во всех дисциплинах многоборья, кроме толкания ядра. А в беге на 100 метров с барьерами (14,23 секунды) и беге на 200 метров (25,61 секунды) она установила абсолютные личные рекорды.