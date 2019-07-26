Силламяэска завоевала золото на Европейском юношеском Олимпийском фестивале

На проходящем в Баку Европейском юношеском Олимпийском фестивале 16-летняя силламяэская спортсменка Екатерина Миротворцева со взрослым рекордом Эстонии завоевала золотую медаль в ходьбе на 5000 метров.
Представляющая силламяэский "Kalev" Миротворцева была основной фавориткой состоявшегося в пятницу вечером состязания, поскольку лучший результат сезона среди 14 стартовавших спортсменок принадлежал ей.
В Баку ученица почетного гражданина Силламяэ Евгения Терентьева улучшила установленный в этом году рекорд Эстонии среди взрослых еще на 20 секунд и финишировала с результатом 22.26,01 в гордом одиночестве - ближайшая конкурентка пересекла финишную черту только через минуту с лишним.