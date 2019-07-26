Силламяэска завоевала золото на Европейском юношеском Олимпийском фестивале

В Баку ученица почетного гражданина Силламяэ Евгения Терентьева улучшила установленный в этом году рекорд Эстонии среди взрослых еще на 20 секунд и финишировала с результатом 22.26,01 в гордом одиночестве - ближайшая конкурентка пересекла финишную черту только через минуту с лишним.