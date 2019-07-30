Надеяться на рекордные урожаи зерновых не приходится

- В наших краях о рекордных урожаях говорить точно не приходится, скорее, нынешний год - возвращение в привычное русло. Конечно, радует, что урожай будет, что есть возможность выйти "в ноль", - сказал исполнительный руководитель Ида-Вируского союза хуторян Арво Аллер.

Правда, в остальной Эстонии рекорд возможен, считает он. Там, где шли дожди. В южной Эстонии и в прошлом году ничего страшного не было, однако у нас засуха уничтожила урожай, нынче удар нанесла жара перед Ивановым днем.

- С дождями у нас было неважно, может быть, некоторые яровые культуры, высеянные после дождя или непосредственно перед ним, установят рекорд, но в целом нет. Урожай озимого ячменя, который уже убирают, мог быть лучше, но поскольку в период его цветения дождей не было, остался хилым. В общем урожаи определенно лучше, чем в прошлые два года, но поскольку приходится латать бреши этих двух лет, то радоваться нечему.

Яровым не хватило влаги

Руководитель Hiiemägi Хейки Куусмик тоже исключил вероятность рекордных урожаев в наших краях.

- В Ида-Вирумаа все немного не так, как в остальной Эстонии. Начнем с того, что земля у нас совершенно другая - она настолько маломощная, что совершенно не переносит засуху. Если посмотреть на погоду поздней весной - конец мая, начало июня, - то в Ида-Вирумаа температуры были высокие и дождя не было, и так почти три недели. Это повлияло на поля.

По оценке Куусмика, озимые в порядке, но яровые пострадали, особенно культуры раннего сева, которым в определенной фазе роста не хватило влаги.

ХЕЙКИ КУУСМИК: Урожаи будут в любом случае лучше, чем в прошлые годы.

- Урожаи будут в любом случае лучше, чем в прошлые годы, с минувшим годом и сравнивать нечего. Уже можно потихоньку делать подсчеты, первая жатва прошла: озимый ячмень убран, завершаем уборку озимой репы. В такую погоду, как сейчас, зерно на поле созревает довольно быстро, в ближайшие дни дозреет новое. Некоторые земледельцы уже убирают яровой ячмень - не припомню, чтобы его собирали так рано, в июле.

Куусмик надеется, что сильные град и ливни и впредь будут обходить наш край стороной - они могут сильно ударить по надеждам на урожай.

- Озимый рапс в последней стадии созревания, теперь пару недель будут нервными - удастся его собрать или нет. Достаточно, чтобы один раз прошел град, и этот рапс погибнет.

Ни посетовать, ни порадоваться

На хуторе Патмари в пятницу закончили сушить и сортировать озимый ячмень, в понедельник отправились убирать летний ячмень.

- Опыт подсказывает, что пока зерно не взвешено, ликовать не стоит, - хозяин Айн Рего не пожелал спрогнозировать урожай. - Потенциал есть, и кажется, что урожай хороший, но… Все зависит от дальнейшей погоды.

Главный агроном Savala masinaühistu и Revino Антон Жуков рассказал, что сейчас у них убрана только озимая репа и урожай был средним.

- Некоторые поля озимой пшеницы могут дать рекордный по нашим меркам урожай, часть полей с ранним ячменем, возможно, тоже, но равномерно большого урожая на наших полях не ожидается. Яровая пшеница в наших краях пострадала из-за засухи и выглядит плохо. На полях других земледельцев ситуация очень разная - есть как очень красивые поля, так и с видимыми повреждениями из-за засухи.

В вышеупомянутых фирмах главный агроном отвечает также за запасы кормов.