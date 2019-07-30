Развивающий центр "Матвейка" для детей с ограниченными возможностями, созданный в Нарве недоходным обществом "Pereprojekt", работает восьмой год. Заглянув сюда в минувший четверг, мы увидели, что и в середине лета тут кипит жизнь. Взрослые копошатся на цветочных клумбах, дети резвятся на территории.

Хозяйка Рита Тернос замечает, что летом они открывают двери даже раньше, чем во время учебного года, - уже с 9 часов, а некоторые их подопечные проводят здесь весь день. Потому что здесь создана комфортная среда для детей с особыми потребностями и всегда есть чем заняться.