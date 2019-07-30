Развивающий центр "Матвейка" для детей с ограниченными возможностями, созданный в Нарве недоходным обществом "Pereprojekt", работает восьмой год. Заглянув сюда в минувший четверг, мы увидели, что и в середине лета тут кипит жизнь. Взрослые копошатся на цветочных клумбах, дети резвятся на территории.

Хозяйка Рита Тернос замечает, что летом они открывают двери даже раньше, чем во время учебного года, - уже с 9 часов, а некоторые их подопечные проводят здесь весь день. Потому что здесь создана комфортная среда для детей с особыми потребностями и всегда есть чем заняться.

- У детей, передвигающихся на колясках, немного возможностей для проведения досуга, а зачастую даже просто для прогулок, мы же с помощью многих добрых людей, которые помогали и помогают, постарались создать все условия и удобства для развития и досуга, - подчеркивает она. - Два года назад выиграли конкурс, объявленный горуправлением, и получили в аренду здание бывшего детского сада. Теперь у нас намного больше места и в доме, и во дворе.