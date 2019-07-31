В Метсапарке начали пилить деревья

Через месяц в Лесном парке Кохтла-Ярве появится дополнительная площадка для развлечений.
Новая зона активного отдыха займет площадь 60 на 40 квадратных метров и будет располагаться неподалеку от той, где уже установлены спортивные тренажеры.
В новой зоне досуга появятся бетонные столы для настольного тенниса и шахмат, тарзанка и 7-метровая лазалка из дерева и веревок для подростков.
По словам вице-мэра Виталия Бородина, все деревья спиливать в зоне строительства не будут, крупные и ценные породы - дубы, липы и березы - останутся на своих местах, уберут только поросль осины и ольхи.