В Метсапарке начали пилить деревья

Новая зона активного отдыха займет площадь 60 на 40 квадратных метров и будет располагаться неподалеку от той, где уже установлены спортивные тренажеры.

В новой зоне досуга появятся бетонные столы для настольного тенниса и шахмат, тарзанка и 7-метровая лазалка из дерева и веревок для подростков.