В Кохтла-Ярвеском ледовом холле требуется заменить холодильную установку стоимостью четверть миллиона

Кохтла-Ярвеский ледовый холл останется закрытым до начала октября, поскольку необходимая для создания льда холодильная установка вышла из строя, а тендер для установки новой только объявлен.
Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по культуре и спорту Кристийне Агу пояснила, что холодильная установка, установленная более двадцати лет назад, амортизировалась, из-за чего в прошлых сезонах неоднократно возникали проблемы с созданием льда. "Ремонтировать ее нецелесообразно, поэтому горуправление решило приобрести новую установку", - сказала она.