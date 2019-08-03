В Кохтла-Ярвеском ледовом холле требуется заменить холодильную установку стоимостью четверть миллиона

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по культуре и спорту Кристийне Агу пояснила, что холодильная установка, установленная более двадцати лет назад, амортизировалась, из-за чего в прошлых сезонах неоднократно возникали проблемы с созданием льда. "Ремонтировать ее нецелесообразно, поэтому горуправление решило приобрести новую установку", - сказала она.

Согласно условиям объявленного в конце июля тендера, новую холодильную установку контейнерного типа следует доставить, установить и отладить в течение 45 дней после заключения договора. Срок подачи предложений - 12 августа, при этом следует учесть также срок, отведенный на обжалование результатов тендера. Приобретение холодильной установки и работы по ее установке обойдутся предположительно в 264000 евро с налогом с оборота.