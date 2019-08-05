Миротворцева продемонстрировала мощь и на беговой дорожке

Представляющая силламяэский "Kalev" 16-летняя Миротворцева принесла сборной Эстонии очки за первое место на проходившем в Вильнюсе чемпионате стран Балтии по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет. В беге на 3000 метров она победила со временем 10.31,79, опередив ближайших конкуренток на десять секунд. В этом сезоне всего девять взрослых спортсменок пробежали эту дистанцию быстрее Миротворцевой.