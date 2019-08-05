Миротворцева продемонстрировала мощь и на беговой дорожке

Завоевавшая в позапрошлую пятницу на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Баку золотую медаль в ходьбе на 5000 метров силламяэская спортсменка Екатерина Миротворцева в минувшую субботу одержала очередную победу - на этот раз в беге.
Представляющая силламяэский "Kalev" 16-летняя Миротворцева принесла сборной Эстонии очки за первое место на проходившем в Вильнюсе чемпионате стран Балтии по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет. В беге на 3000 метров она победила со временем 10.31,79, опередив ближайших конкуренток на десять секунд. В этом сезоне всего девять взрослых спортсменок пробежали эту дистанцию быстрее Миротворцевой.
Тренер спортсменки Евгений Терентьев говорил, что бег вносит разнообразие в тренировки по ходьбе и помогает заложить хорошую общефизическую базу.
Занявшая в Баку четвертое место в семиборье представительница йыхвиского клуба "Visa" 16-летняя Пиппи Лотта Энок участвовала в чемпионате стран Балтии в метании копья, где снова заняла четвертое место с результатом 44,04 метра. Энок также пробежала третий этап эстафеты 4х100 метров, где эстонские девушки завоевали третье место со временем 48,73.
Молодежная сборная Эстонии заняла на чемпионате стран Балтии второе место вслед за Латвией