После выступления уроженца Йыхви Тыну Раадика, бывшего участника ансамбля "Kukerpillid", позднее сделавшего сольную карьеру в качестве как музыканта, так и композитора, на сцену вышел ансамбль "Radar". Рок-группа, играющая в стиле фьюжн, которая завоевывала grand prix тартуских Дней музыки целых три раза, после прекращения активной деятельности в 1987 году собиралась вместе лишь в отдельных случаях. Теперь это произошло снова.