ВРЕМЯ: Нарва-Йыэсуу держит пальму первенства среди курортов

Теперь за день добавляется примерно по 50 новых туристов. Например, 3 августа на курорт приехали 54 человека.

Несмотря на то, что Пярну, где нынче с большой торжественностью отмечают столетний юбилей курорта, хотел привлечь в этом году рекордное число туристов, Нарва-Йыэсуу сейчас держит пальму первенства среди курортов Эстонии по числу отдыхающих.

Для сравнения - данные о зарегистрированных отдыхающих на других наших курортах по состоянию на 1 августа. Так, в Пярну в течение сезона было зарегистрировано 5474 курортника, то есть на 1200 человек меньше, чем в Нарва-Йыэсуу. В Хаапсалу отдыхали 3025 человек, в Курессааре - 1702, в других местах еще меньше. ("Põhja Kodu", 4 августа 1939 г.)

Нарвский колледж приступает к строительству нового здания

Тартуский университет объявил поставку на строительство нового четырехэтажного учебного здания Нарвского колледжа рядом с ратушей, относительно архитектурного решения которого уже несколько лет продолжаются споры между защитниками памятников старины и властями города.

В сообщении о поставке отмечено, что фасад здания является негативным отображением форм фасада когда-то существовавшего здесь здания биржи. Внешний слой фасада будет отлит из высококачественной белой бетонной смеси. Основной каркас здания образуют поперечные рамы из монолитного железобетона, которые соответствуют изменяющимся формам здания. Пространственная жесткость здания будет обеспечена за счет монолитных железобетонных плит, прочных стен и внешних стен между столбами рамы.

Победителю поставки придется заняться также прокладкой внешних коммуникаций и реконструкцией улицы.