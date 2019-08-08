Нынешний фестиваль "Purfest" немного отдалился от реки Пуртсе и взялся за тему экологии в более широком плане. Концертные локации фестиваля - у подножия пюссиского золоотвала и кивиылиского полукоксового отвала, а также на краю разреза "Aidu" - предложили сюрреалистичные, а потому незабываемые впечатления как артистам, так и публике.