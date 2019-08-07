Юный нарвитянин стал пятым среди юниоров на ЧЕ по велоспорту

В острой конкуренции 58 спортсменов Карпенко преодолел 22 километра за 27.26,15. От бронзовой медали его отделили 20 секунд. Ставший чемпионом Европы итальянец Андреа Пикколо показал время 26.52,71.

После соревнования Карпенко сказал, что остался доволен гонкой, но результат мог бы быть лучше. "Сделал все, что было в моих силах", - отметил он.

Глеб Карпенко впервые привлек к себе внимание общественности два года назад, когда завоевал бронзовую медаль на Европейском юношеском Олимпийском фестивале. Весной этого года он удивил победой на Тартуском велоралли во взрослом зачете.

Активист нарвской спортивной жизни Владимир Вшивцев ранее говорил "Северному побережью", что Глеб - прекрасный пример того, что если есть желание чего-то добиться в спорте, это возможно благодаря целенаправленной работе. "Конкуренция в велоспорте, в том числе среди молодежи, очень острая", - сказал он.