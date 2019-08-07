Юный нарвитянин стал пятым среди юниоров на ЧЕ по велоспорту

На проходящем в нидерландском Алкмаре чемпионате Европы по шоссейному велоспорту 18-летний нарвитянин Глеб Карпенко занял пятое место в индивидуальной гонке среди юниоров.
В острой конкуренции 58 спортсменов Карпенко преодолел 22 километра за 27.26,15. От бронзовой медали его отделили 20 секунд. Ставший чемпионом Европы итальянец Андреа Пикколо показал время 26.52,71.
После соревнования Карпенко сказал, что остался доволен гонкой, но результат мог бы быть лучше. "Сделал все, что было в моих силах", - отметил он.
Глеб Карпенко впервые привлек к себе внимание общественности два года назад, когда завоевал бронзовую медаль на Европейском юношеском Олимпийском фестивале. Весной этого года он удивил победой на Тартуском велоралли во взрослом зачете.
Активист нарвской спортивной жизни Владимир Вшивцев ранее говорил "Северному побережью", что Глеб - прекрасный пример того, что если есть желание чего-то добиться в спорте, это возможно благодаря целенаправленной работе. "Конкуренция в велоспорте, в том числе среди молодежи, очень острая", - сказал он.
По словам Вшивцева, успеху молодого человека во многом способствует поддержка семьи. Его отец Сергей Карпенко - сам бывший велогонщик, и он не только тренирует сына, но и сам снова начал соревноваться на любительском уровне. "Сергей, конечно, иногда просит совета, как тренироваться с умом. Глеб - очень мощный и сильный спортсмен. В таком возрасте нужно очень точно высчитывать тренировочные нагрузки, чтобы не перенапрячься. До сих пор они с отцом принимали разумные решения", - отметил Вшивцев.