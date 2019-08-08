Чт, 8.08.2019
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Пиппи Лотта Энок: "Соревнование в Баку было для меня самым эмоциональным!"

По словам Пиппи Лотты Энок, она получает удовольствие от многоборья и испытания пределов своих возможностей.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Занявшая четвертое место в семиборье на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Баку 16-летняя Пиппи Лотта Энок признается, что наслаждается спортом по полной, хотя знает, что чем ближе к вершине, тем тяжелее.

Показанный в Баку результат позволил бы Энок выйти в финал и в метании копья. Некоторые тренеры как раз и предлагали ей сосредоточиться на одной дисциплине. Сама спортсменка признается, что да, метание копья - ее любимая из семи дисциплин. "Но в душе чувствую, что многоборье - тот вид спорта, которым я хочу заниматься. Я наслаждаюсь тем, что делаю. Соревнование в Баку было для меня самым эмоциональным, и это был суперопыт", - сказала она.

Многоборье - это марафон 

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