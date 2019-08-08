Пиппи Лотта Энок: "Соревнование в Баку было для меня самым эмоциональным!"

Показанный в Баку результат позволил бы Энок выйти в финал и в метании копья. Некоторые тренеры как раз и предлагали ей сосредоточиться на одной дисциплине. Сама спортсменка признается, что да, метание копья - ее любимая из семи дисциплин. "Но в душе чувствую, что многоборье - тот вид спорта, которым я хочу заниматься. Я наслаждаюсь тем, что делаю. Соревнование в Баку было для меня самым эмоциональным, и это был суперопыт", - сказала она.