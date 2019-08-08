Нарвский джаз-клуб прекратил свою деятельность

Нарвский джаз-клуб Олега Писаренко начал свою концертно-просветительскую деятельность в сентябре 2013 года в новом на тот момент здании Нарвского колледжа Тартуского университета. Организатор привозил музыкантов из самых разных стран, концерты проводились в фойе и кафе колледжа в среднем по два раза в месяц. Нарвский джаз-клуб являлся фактически филиалом тартуского, который тоже был детищем Писаренко.

Аналогично и в Тарту, и в Нарве одновременно Писаренко каждую осень проводил большой фестиваль "IDeeJazz".

Кроме всего прочего, в середине лета 2018 года Писаренко организовал в Нарвской крепости совершенно новый международный музыкальный фестиваль "Baltic Sun". Он прошел без особого успеха, оставив организатору большие долги и разочарования.

Последний концерт в Нарвском джаз-клубе состоялся 8 мая 2019 года. Далее, летом, Писаренко продолжил записывать свой новый диск "Armastuse muusika", предпочитая заниматься творческой, нежели организаторской работой.

На осень Писаренко наметил свой переезд из Тарту в Таллинн, объясняя это тем, что только в столице можно заниматься настоящими большими делами.

В связи с предстоящим в сентябре выходом нового альбома и концертом в столичном зале "Alexela" Писаренко написал в пресс-релизе: "Я понял, что в жизни не нужно заниматься неважными вещами. Музыкой тоже нельзя заниматься так, что добавляешь к ней посторонние вещи, пытаешься перед кем-то себя утвердить. Нужно понимать, о чем музыка говорит, почему я играю эту музыку, что я хочу этим дать и сказать людям. Я понял это по-настоящему только месяц назад. Тогда и принял решение, что теперь всё, я или отдам свой джазовый фестиваль, или продам его, заниматься им дальше не буду".

В комментарии "Северному побережью" Олег Писаренко признался, что организация фестивалей и клубов на протяжении многих лет завела его лично в тупик развития. "Да еще постоянная зависимость от каких-то непредвиденных обстоятельств, как то решения всяких комиссий и чиновников, огромные личные риски", - добавил он.

Музыкант также подтвердил, что финансовые проблемы организованного им фестиваля "Baltic Sun" в 2018 году поставили его на грань личного банкротства.

- В связи со всем этим я сначала завязал с джаз-клубом, потом, естественно, отказался от продолжения "Baltic Sun". Что касается фестиваля "IDeeJazz", то в этом году я его сделаю, а потом найду достойных людей, которые будут его продолжать, - рассказал Писаренко.

Надеется Писаренко также, что найдутся желающие сохранить торговую марку джаз-клуба в стенах Нарвского колледжа. "Шесть лет мы это делали, особой науки тут не требуется, и я с удовольствием передал бы это дело кому-нибудь".