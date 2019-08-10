Нарвский музей этим летом не успел зажечь новую туристическую звезду

Музей в Нарвском замке готовится начать свою новую жизнь, открывая прежде недоступные для посетителей помещения и удивляя новой экспозицией про многовековую историю крепости на берегу пограничной реки. "Замок будет готов настолько, насколько никогда не был", - весной говорил "Северному побережью" руководитель музея Иво Пости.

Он надеялся, что по крайней мере часть новых залов откроются во второй половине лета, в конце июля, однако этого не произошло.

Масштабная реконструкция Нарвского замка, ставящая целью открытие прежде закрытого для публики восточного флигеля Нарвского замка и создание новой уникальной и передовой экспозиции, оценивается в более чем 4 миллиона евро, из которых 3,54 миллиона выделены Фондом регионального развития ЕС. Проект реконструкции составило архитектурное бюро "JVR". Работы ведет с февраля 2018 года строительная фирма "Scandec Ehitus".

Иво Пости нынче подтвердил, что первое открытие обновленного музея планировалось на лето, но тому помешали непредвиденные строительные работы.

- Например, когда мы делали шахту лифта, надо было углубиться вниз на полтора метра. Мы думали, что там только известняк и сделаем эту работу за две недели; туда с машинами не попасть, работать нужно ручным электрическим инструментом. Никакой документации об этом месте у нас не было, и оказалось, что там не известняк, а бетон - и работа заняла более двух месяцев, чтобы его весь сломать. И так далее, - рассказал руководитель музея, отметив, что подобных задержек на стройплощадке в старинном замке было множество.

По словам Пости, теперь план - открыть новые помещения и экспозицию в конце октября или даже в ноябре. Однако руководитель данного проекта Андрей Мурд чуть менее оптимистичен, или более реалистичен.

- Срок нашего проекта - 30 января 2020 года, и в октябре-ноябре мы планируем частичное открытие. То есть мы очень-очень постараемся, - уточнил Мурд насчет осени.

Иво Пости, анонсируя нынешней весной первичное летнее открытие по крайней мере части новых помещений и экспозиции, говорил: "Мы не вправе проспать туристический сезон. Тысячи людей в августе снова приедут в Нарву на представление "Кремлевские соловьи", и музей тоже обязан зарабатывать на этом".

Теперь директору приходится признавать, что тот хитрый план не сработал: "Ну что поделать! Очень надеемся, что больших проблем не будет, и мы сейчас переделаем наш бюджет, чтобы не оказаться в ситуации без денег".

Руководящая в Нарвском музее продажами Наталья Вовденко успокаивает: "Строительство новых помещений замка не повлияло на наше плановое посещение туристами из разных стран".

- Были ожидания, что в связи с появлением новой экспозиции будет рост посещаемости, и эти ожидания, естественно, не оправдались, - добавила она.

Вовденко напомнила, что параллельно со строительством в восточном флигеле по-прежнему работают выставки в башне Нарвского замка и открыт для посещений Северный двор с его историческими мастерскими, где проводится много мастер-классов.