"Золотая маска" в Ида-Вирумаа: радость встреч и поиск технических решений

Театральный фестиваль "Золотая маска в Эстонии" пройдет в Эстонии в предстоящем октябре уже в 15-й раз, и после 12-летнего перерыва город Кохтла-Ярве вновь появился на его географической карте - 25 октября в Кохтла-Ярвеском центре культуры покажут спектакль Театра имени Моссовета "Не все коту масленица". Накануне эту постановку увидят нарвитяне. А силламяэсцев 27 октября ждет гала-концерт театра музыкальной комедии и солистов театра "Эстония", посвященный памяти Георга Отса. О том, как идет подготовка к юбилейным событиям, рассказала директор фестиваля Светлана Янчек.
- Столько лет "Золотая маска" обходила Кохтла-Ярве стороной. Вы объясняли это тем, что здесь слишком маленькая сцена. Удалось найти спектакль подходящего формата?