"Золотая маска" в Ида-Вирумаа: радость встреч и поиск технических решений

- Очень старались, чтобы любители театра и вне Таллинна получили свой кусочек радости. К счастью, нашлась и подходящая постановка, которую можно адаптировать для небольших сцен - в нарвском культурном центре "Женева" и Кохтла-Ярвеском центре культуры покажем спектакль Театра Моссовета "Не все коту масленица". Выбор действительно во многом был обусловлен техническими возможностями и размерами сценических площадок, особенно в Кохтла-Ярве. В июне туда приезжала группа технических работников из Театра Моссовета, вместе с которыми мы искали возможности решения проблем, ведь главная идея нашего фестиваля в том, чтобы спектакль шел абсолютно в том же виде, как и на конкурсе.