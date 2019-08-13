Вт, 13.08.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

"Золотая маска" в Ида-Вирумаа: радость встреч и поиск технических решений

Светлана Янчек.

ФОТО: Частный архив

Театральный фестиваль "Золотая маска в Эстонии" пройдет в Эстонии в предстоящем октябре уже в 15-й раз, и после 12-летнего перерыва город Кохтла-Ярве вновь появился на его географической карте - 25 октября в Кохтла-Ярвеском центре культуры покажут спектакль Театра имени Моссовета "Не все коту масленица". Накануне эту постановку увидят нарвитяне. А силламяэсцев 27 октября ждет гала-концерт театра музыкальной комедии и солистов театра "Эстония", посвященный памяти Георга Отса. О том, как идет подготовка к юбилейным событиям, рассказала директор фестиваля Светлана Янчек.

- Столько лет "Золотая маска" обходила Кохтла-Ярве стороной. Вы объясняли это тем, что здесь слишком маленькая сцена. Удалось найти спектакль подходящего формата?

- Очень старались, чтобы любители театра и вне Таллинна получили свой кусочек радости. К счастью, нашлась и подходящая постановка, которую можно адаптировать для небольших сцен - в нарвском культурном центре "Женева" и Кохтла-Ярвеском центре культуры покажем спектакль Театра Моссовета "Не все коту масленица". Выбор действительно во многом был обусловлен техническими возможностями и размерами сценических площадок, особенно в Кохтла-Ярве. В июне туда приезжала группа технических работников из Театра Моссовета, вместе с которыми мы искали возможности решения проблем, ведь главная идея нашего фестиваля в том, чтобы спектакль шел абсолютно в том же виде, как и на конкурсе.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ