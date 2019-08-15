Руководитель Алутагузеского туристического клуба и президент Эстонского союза турпоходов Ингрид Кулигина говорит, что походы и спортивный туризм понемногу обретают популярность, но для этого приходится прилагать усилия, проводя тренировки как для семей, так и для школьников и устраивая посильные всем народные походы. В последних можно принять участие уже в это воскресенье.

- Алутагузеский турклуб в это воскресенье примет участие в праздновании Дня природы Эстонии с двумя разными народными походами. Один из них отправит на самокате в причудские деревни, а другой - сплавляться на каноэ по реке Раннапунгерья.