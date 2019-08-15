Чт, 15.08.2019
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Занятия спортом в Кохтла-Ярве станут дороже

Кохтла-Ярвеский бассейн.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

С 1 сентября стоимость аренды во всех городских спортивных сооружениях повысится в среднем на треть. Изменение прейскуранта чиновники объясняют подорожанием коммунальных услуг и прочих расходов на содержание и обслуживание зданий.

По словам главного специалиста Кохтла-Ярвеского горуправления по культуре и спорту Кристийне Агу, последние изменения ценовой политики по использованию спортзалов, бассейна и Ледового холла были произведены в декабре 2017 года, но тогда цены значительно не изменились. "За прошедшие годы заметно выросла стоимость воды, электричества, другие расходы на содержание и обслуживание городских спортивных сооружений, - подчеркнула она. - Конечно, предстоящие изменения нельзя назвать приятным событием, но, несмотря на то, что рост кажется довольно существенным, аренда в нашем городе все-таки остается низкой в сравнении с ценниками других городов страны".

В среднем стоимость аренды вырастет на треть, например, месячный абонемент на посещение бассейна для взрослых стоил 18 евро и 12 евро для пенсионеров и детей, с 1 сентября придется платить 25 и 16 евро соответственно. Абонемент на 30 посещений Ахтмеского спортхолла был 30 евро, будет 40 евро. Поднимется льготная цена аренды залов для дотируемых спортклубов - с 50 центов до 1 евро в час. 

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