Занятия спортом в Кохтла-Ярве станут дороже

По словам главного специалиста Кохтла-Ярвеского горуправления по культуре и спорту Кристийне Агу, последние изменения ценовой политики по использованию спортзалов, бассейна и Ледового холла были произведены в декабре 2017 года, но тогда цены значительно не изменились. "За прошедшие годы заметно выросла стоимость воды, электричества, другие расходы на содержание и обслуживание городских спортивных сооружений, - подчеркнула она. - Конечно, предстоящие изменения нельзя назвать приятным событием, но, несмотря на то, что рост кажется довольно существенным, аренда в нашем городе все-таки остается низкой в сравнении с ценниками других городов страны".