Родившийся в Кохтла-Ярве и проводивший в детстве каждое лето в окрестностях Йыхви Ренеэ Меристе потратил восемь лет своей жизни на исполнение большой мечты - отправить эстонскую группу в успешный зарубежный гастрольный тур. Это удалось сделать с "Vanilla Ninja". Живущий последние 13 лет в Америке со своей семьей - певицей Маарьей Меристе-Киви (выступающей под сценическим именем Marya Roxx), 14-летней дочерью Дорой Лийзой и семилетним сыном Ангусом Мартином - Меристе увлеченно следит за жизнью в Эстонии: он хочет сделать хорошие эстонские вещи более известными в Америке, читает в Эстонии лекции о музыкальной индустрии, издал учебник, посвященный тому, как стать знаменитым, и каждый год приезжает с семьей в Ида-Вирумаа на костер Яанова дня.

- Ты родом из Ида-Вирумаа. Какие у тебя воспоминания об этом крае?