16-летняя спортсменка из Силламяэ установила новый рекорд Эстонии в ходьбе на 10 км

На чемпионате Эстонии по легкой атлетике, который 17-18 августа проходил на стадионе "Кадриорг" в Таллинне, в воскресенье, 18 августа, был установлен национальный рекорд в женской ходьбе на 10 000 метров. Юная Екатерина Миротворцева из Силламяэ преодолела дистанцию за 47 минут и 37,82 секунды, улучшив прежний рекорд более чем на полторы минуты.