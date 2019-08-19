16-летняя спортсменка из Силламяэ установила новый рекорд Эстонии в ходьбе на 10 км

На чемпионате Эстонии по легкой атлетике, который 17-18 августа проходил на стадионе "Кадриорг" в Таллинне, в воскресенье, 18 августа, был установлен национальный рекорд в женской ходьбе на 10 000 метров. Юная Екатерина Миротворцева из Силламяэ преодолела дистанцию за 47 минут и 37,82 секунды, улучшив прежний рекорд более чем на полторы минуты.
Результат 16-летней Екатерины Миротворцевой был бы лучшим и в мужском зачете, сообщает rus.err.ee. Там победил Вирго Адусоо (48.09,00), за ним финишировали Ярослав Ступников (56.04,64) и Игорь Яковлев (58.17,02).
Прежний национальный рекорд у женщин на дистанции принадлежал Екатериной Юткиной - в 2003 году она показала результат 49.18,18.
В женском зачете вслед за Миротворцевой к финишу пришли также представительницы Ида-Вирумаа: Анна Типукина завоевала "серебро" (1:00.07,56; кохтла-ярвеский клуб "Atleetika") и Лада Рослякова - "бронзу" (1:02.10,51; нарвский клуб "Narvic").
В мужском зачете в Ида-Вирумаа ушли две медали: "серебро" присуждено Ярославу Ступникову (силламяэский "Каlev") и "бронза" - Игорю Яковлеву (нарвский "Narvic"). Оба оказались на 7 минут медленнее Миротворцевой.