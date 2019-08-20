Пропавшего несколько дней назад 79-летнего мужчину охотники обнаружили в лесу

79-летний житель Кохтла-Ярве Виктор, пропавший с утра субботы, был найден в понедельник вечером.
В понедельник, 19 августа в 22.30 с центром тревоги связались охотники, которые услышали в лесу крики мужчины. За несколько дней Виктор удалился от своего дома в Кохтла-Ярве на 15 километров.
По данным полиции, Виктора осмотрели медики, его жизни ничего не угрожает.
Виктор ушел из дома в Кохтла-Ярве около восьми утра 17 августа.
Полиция обратилась за помощью в воскресенье вечером. К тому времени вместе с полицией поиски Виктора уже вели близкие и друзья.